Bad Belzig/Görzke

Die überraschende Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) im Dezember 2021 bringt auch etliche Kunden in erhebliche Schwierigkeiten. Weil das zahlungsunfähige Unternehmen die Stromlieferungen zum Jahresende eingestellt hat, müssen sich die bisherigen Abnehmer nun neue Lieferanten sorgen.

Wegen der Pleite der Stadtwerke Bad Belzig GmbH muss auch die Fleischerei Zimmermann in Görzke nun deutlich mehr für Energie bezahlen.

Doch wegen der verrückt spielenden Energiemärkte sind die Preise so rasant gestiegen, dass viele Kunden jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Ihre Kosten haben sich teilweise verdreifacht.

Besonders hart getroffen von der Stadtwerke-Pleite sind auch Firmen in der Region. Eine von ihnen ist die bekannte Fleischerei Zimmermann. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Görzke und betreibt insgesamt elf Filialen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Standorte sind beispielsweise in Bad Belzig, Niemegk, Golzow, Borkheide und Lehnin.

Strom ist großes Thema bei Fleischerei Zimmermann in Görzke

„Bei uns ist Strom ein großes Thema, wegen der Maschinen und der Kühlräume“, erklärt Geschäftsführer Christopher Zimmermann. „Die Kühlung läuft praktisch rund um die Uhr.“ Zusammen mit den Kosten für das Personal seien die Aufwendungen für Energie die größten Faktoren in der Kalkulation des Unternehmens, erläutert der Geschäftsführer. Insgesamt 60 Menschen arbeiten in dem Familienbetrieb.

Christopher Zimmermann ist der Geschäftsführer der Fleischerei Zimmermann GmbH in Görzke. Er steht vor der firmeneigenen Trafostation für Mittelspannungsstrom. Quelle: Hermann M. Schröder

Deswegen kommt die Stadtwerke-Pleite in der mittelmärkischen Kreisstadt dem Unternehmen jetzt besonders teuer zu stehen. Als Christopher Zimmermann die neuen Abschläge für Strom zu sehen bekam, wollte er seinen Augen nicht trauen. „Insgesamt müssen wir jetzt 8000 Euro für Strom mehr bezahlen“, berichtet er. „Und das im Monat.“ Das bedeute einen erheblichen Mehraufwand und sei nicht leicht zu stemmen.

Denn schon jetzt schlägt der Stromverbrauch ganz gewaltig zu Buche. Rund 7000 Euro für den Produktionsbereich und noch einmal ungefähr 13.000 Euro für die Filialen musste der Betrieb bisher für seinen Strom bezahlen. Und jetzt kommen noch einmal 8000 Euro hinzu. Wegen der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, nicht etwa wegen eines verbesserten Service.

Sprung von 18 Cent brutto auf jetzt 45 Cent für Fleischerei Zimmermann in Görzke

Besonders ärgerlich für Christopher Zimmermann ist dabei der Umstand, dass er bisher gar nicht Kunde der Stadtwerke Bad Belzig war. Sein Vertrag hätte erst am 1. Januar 2022 begonnen. „Für 18 Cent brutto pro Kilowattstunde“, wie er verärgert berichtet. „Jetzt zahlen wir 45 Cent beim Grundversorger Eon.“ Der war, wie berichtet, nach der Einstellung der Lieferung der Stadtwerke Bad Belzig eingesprungen. Privatkunden konnten zu den Stadtwerken Potsdam wechseln.

Die vereinbarten 18 Cent brutto galten für den Mittelspannungsstrom, den die Fleischerei Zimmermann für ihre eigene Trafostation bezieht. Die Anlage regelt den Strom für die vielen Maschinen und die Kühlaggregate im Produktionsbetrieb in der Görzker Chausseestraße.

Für die Hausanschlüsse in den elf Filialen hatte die Firma 24 Cent brutto zugesichert bekommen. Angesichts dessen ist das ein besonders krasser Sprung auf die nun fälligen 45 Cent.

Fleischerei Zimmermann in Görzke hatte neuen Vertrag mit Stadtwerke Bad Belzig

Dabei hatte das Familienunternehmen bis zum 31. Dezember 2021 einen guten Vertrag mit den Stadtwerken in Brandenburg an der Havel. „Wir waren damit sehr zufrieden, doch wir wollten auch etwas für die Wirtschaft im Hohen Fläming tun“, erklärt Christopher Zimmermann den Wechsel. Im April habe er dann den neuen Kontrakt mit den Bad Belziger Stadtwerken abgeschlossen, für lokalen Strom. „Leider war dieser Schritt falsch!“

Christopher Zimmermann mit dem Kündigungsschreiben der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Hermann M. Schröder

In der Tat hatten die Bad Belziger Stadtwerke massiv um Kunden geworben. Das kommunale Unternehmen war erst 2017 in den Strommarkt eingestiegen. Der im November dann wegen der Affäre um Warentermingeschäfte und Missmanagement fristlos gekündigte Stadtwerke-Chef Hüseyin Evelek hatte das Projekt noch einmal forciert.

„Weil vor Ort, einfach einfacher ist, ist regional einfach besser“, pries die SWBB ihren „Flämingstrom“ an. Die Werbung hängt immer noch am Unternehmenssitz in der Bad Belziger Mauerstraße. Doch die Worte klingen angesichts der Insolvenz wie blanker Hohn.

Stromzähler in der Trafostation der Fleischerei Zimmermann GmbH in Görzke. Quelle: Hermann M. Schröder

Nach Angaben des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke, Tobias Paul (CDU), hatte das Unternehmen immerhin rund 1000 Stromkunden. Ihnen wurde nun zum Jahresende von der SWBB der Saft abgedreht.

Überraschende Kündigung der Stadtwerke Bad Belzig GmbH kurz vor Silvester

Sauer ist Christopher Zimmermann auch wegen der Art und Weise dieser plötzlichen Kündigung. Am 27. Dezember flatterte ihm, wie so vielen anderen Kunden der SWBB, das Kündigungsschreiben ins Haus. Darin konnten die verdutzten Verbraucher dann nachlesen, dass die Stromlieferungen zum Jahresende eingestellt werden.

„Dabei hatte ich Mitte Dezember extra noch angerufen bei den Stadtwerken und nachgefragt, ob es trotz aller Umstände bei dem Vertrag bleibt“, berichtet der Geschäftsführer. „Ich soll mir keine Sorgen machen, haben die gesagt, der Vertrag greife, wie abgeschlossen“ sagt Christopher Zimmermann. Doch dann kam kurz vor Silvester die böse Überraschung.

Zurück zu den Stadtwerken in Brandenburg an der Havel konnte der Unternehmer auch nicht mehr gehen. „Das wäre nur zu völlig absurden Bedingen möglich gewesen“, sagt er. „Und ich kann die sogar verstehen, ich habe ja gekündigt.“

Wird jetzt die Wurst im Hohen Fläming teurer? „Nein“, beruhigt Christopher Zimmermann. „Das erste halbe Jahr werden wir wohl ohne eine Preiserhöhung auskommen.“ Bis dahin hoffe er, dass er einen günstigeren Vertrag abschließen könne. „Ich werde jetzt genau den Markt beobachten, die Preise sind zum Teil schon gesunken.“

Von Hermann M. Schröder