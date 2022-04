Görzker Töpfermarkt erlebt Besucheransturm nach Corona-Zwangspause

Görzke

„Für so manchen ist das hier ein fester Termin“, sagt Peter Ludwig lachend. Der Töpfermeister ist Initiator des Görzker Töpfermarktes in seinem Heimatort. Er freut sich über die vielen, vielen Menschen, die die Breite Straße herunterbummeln. Sie können am Sonnabend und Sonntag die unendlich vielen getöpferten und gebrannten Kunstwerke bewundern und kaufen, die sehr oft alltagstauglich sind.

Zur Galerie Nach der Corona-Zwangspause ist der Töpfermarkt in Görzke zu Ostern nun wieder eine beliebte Adresse. Auf der Breiten Straße sind auch Sonntag noch mal 76 Töpferinnen und Töpfer dabei.

In jedem einzelnen steckt Herzblut. Jedes Stück auf diesem Markt wurde eigenhändig entworfen, gestaltet, bemalt, gebrannt, verpackt und schlussendlich nach Görzke gefahren, um zu gefallen und vielleicht ein neues Zuhause zu finden.

Viele wollen endlich wieder kaufen in Görzke

Die Chancen dafür stehen gut. „Leute sind da, das Wetter ist fantastisch, und viele wollen sich endlich wieder etwas Schönes kaufen“, sagt Saskia Schweizer, die aus Leimbach kam. Sie präsentiert ihre Serie „tierisch gut“, ein Gute-Laune-Geschirr, das sich viele ansehen und oft auch kaufen. Sie kennt den Markt von Anfang an und war jedes Jahr dabei.

Ganz anders als Sylvia Brabänder aus Hohenneuendorf. Sie arbeitet schon seit 20 Jahren als selbstständige Töpfermeisterin, steht mit ihrem Stand aber zum ersten Mal in der Breiten Straße. „Ich bin ehrlich begeistert“, sagt sie. „Das hätte ich nicht so erwartet“. Auf ihrem Tisch türmen sich „fröhliche, gute Laune für den Tag bringende Keramiken“. Diese zaubern schon durch bloßes Hingucken ein Lächeln in die Gesichter der Kunden. „Ja, meine Geschäfte laufen gut. Die Leute haben Lust auf Bummeln und Geldausgeben. Es macht Freude, hier zu stehen“, sagt die Keramikerin zufrieden.

Ungar verkauft „Birnenflöten“ in Görzke

Immer mal wieder tönt leise Musik durch die Menschenmengen. Flötentöne sind es nicht wirklich. Der Ungar Arpád Takács aus Budapest ist wieder dabei. Die jährliche Reise in den Fläming sei Teil seines Jahresplans, erzählt er. Er verkauft „Birnenflöten“, die ihren Ursprung im Land der Magyaren haben, und peruanische Ocarinas.

Selbstredend hat auch er seine Flöten selbst angefertigt und nur die originalen Formen als Vorlage genutzt. Zu jeder verkauften Flöte gibt es eine Grifftabelle und auf Wunsch ein kleines Liederheft dazu. Der siebenjährige Emil spielte „Alle meine Entchen“ direkt mal vor.

Zum Töpfermarkt in Görzke reiste Arpad Takács aus Budapest schon oft an. Der Ungar verkauft seine tönernen Carinas. Quelle: Heike Schulze

Andreas Rexhausen ist mit seiner Familie unterwegs auf dem Töpfermarkt: „Hier ist echt für jeden was dabei, soviel Auswahl – ich kann mich nicht entscheiden“, sagt er zwinkernd. Sein Sohn ergänzt, dass die Sachen zwar ganz cool seien, aber brauchen würde man die alle wohl nicht wirklich.

Am unteren Ende der „Flaniermeile“ führt Leo, Andreas J. Leonhardt, seinen Raku-Ofen vor. Der Töpfer erklärt jedem, der sie kennenlernen möchte, die schon im 16. Jahrhundert entstandene Raku-Technik aus Japan. Sie führt durch bewusst herbeigeführte Spannungen zwischen Scherben und Glasur zu Oberflächenfehlern, die gestalterisch genutzt werden und so immer wieder neue einzigartige Ergebnisse liefern.

Andreas J. Leonhardt führt immer wieder seine Raku-Technik vor auf dem Töpfermarkt in Görzke. Quelle: Heike Schulze

Ganz in der Nähe verkauft auch Peter Ludwig seine Ware. „Wir stehen zum 27. Mal hier. Ohne Corona wäre es das 28. Mal“, erzählt der Töpfermeister. 2020 fiel der Markt aus wegen der Pandemie. Der 2021 im Sommer nachgeholte Markt fand auf den Schützenplatz statt.

Nun, zum angestammten Termin zu Ostern, pilgern die Besucherströme wieder wie gewohnt über die Breite Straße. „Angefangen haben wir 1994 mit 35 Teilnehmern, heute sind es 76“, erzählt Ludwig. „Und dabei fehlt noch einer, der doch nicht konnte.“ Seinerzeit hatte die „Innung der Töpfer und Keramiker Berlin Brandenburg“ die Institutionalisierung eines Töpfermarktes angeregt und befand den Töpferort Görzke im Fläming als durchaus geeignet.

In Görzke steppt am Osterwochenende der Bär. Es ist endlich wieder Töpfermarkt. Peter Ludwig, Ur-Initiator des Töpfermarktes, zeigt sich schon Samstagmittag zufrieden. Quelle: Heike Schulze

Die Geschäfte der Töpfer liefen nach der Wende sehr schlecht. Märkte, wie sie in den westlichen Bundesländern längst üblich waren, kannte man im Osten noch nicht. Aber Töpfer mussten seit jeher ihren Absatz selbst organisieren. „Der Markt im Frühjahr war von Anfang an ein Erfolg“, sagt Peter Ludwig. „Der Herbstmarkt dagegen ist wieder eingeschlafen.“

Auch Museen auf Handwerkerhof Görzke laden ein

An diesem Ende des Töpfermarktes kann nach Herzenslust auch geschlemmt werden. Es duftet nach Gegrilltem und Kuchen. Und wer immer noch Lust hat auf Erlebnisse, besucht auch den Handwerkerhof und die beteiligten Museen dort.

Am Rande des Töpfermarkte in Görzke betreiben Tim Knobel, Lennox Senst, Yannick Krause, Jonathan Voß und Luca Folkmann einen Miniflohmarkt zugunsten ihres Jugendclubs. Quelle: Heike Schulze

Pilgert man zu seinem Auto, findet man am entgegengesetzten Ende der Töpfermeile noch ein kleines „Bonbon“. Acht Freunde im Alter von neun bis elf Jahren haben einen Flohmarktstand aufgebaut und eine Minitombola veranstaltet. Fünf der Jungs hatten Samstagmittag immerhin schon mehr als 100 Euro in der Kasse. „Die sind für unseren Jugendclub“, erzählen die Jungs.

Von Heike Schulze