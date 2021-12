Gottesdienst nur mit FFP-2-Maske: So wird Heiligabend in den Kirchen im Hohen Fläming

Bad Belzig

An Heiligabend geht es in die Kirche. „Wir sind dankbar, dass wir in diesem Jahr wieder Gottesdienste zu Weihnachten feiern können“, erklärt Christiane Moldenhauer. „Die Covid-19-Pandemie erfordert aber weiter einige Auflagen“, so die Bad Belziger Pfarrerin.

Vor Jahresfrist war auf die feierlichen Zusammenkünfte im Hohen Fläming wegen der potenziellen Infektionsgefahr verzichtet worden. Nun müssten sich die Gläubigen auf einige Bedingungen einstellen, lautet die Bitte der Geistlichen landauf landab.

Nachweise müssen am Eingang kontrolliert werden

Für die Gottesdienste am 24. Dezember in der Marienkirche zu Bad Belzig gelten demnach um 15 und um 22 Uhr besondere Hygiene-Bedingungen: Es gilt die 3G-Regel (Teilnahme nur mit Nachweis über Covid-Impfung oder -Genesung oder mit tagesaktuellem Test). Gemäß 2G-Anspruch findet der Gottesdienst um 17 Uhr statt. Für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren genügt ein tagesaktueller Test.

Für die Überprüfung der Nachweise braucht es zudem den Personalausweis. Weil die Überprüfung der Nachweise und Listenführung mehr Zeit als üblich beansprucht, werden die Teilnehmer gebeten, rechtzeitig da zu sein. „Die Kontaktdaten des eigenen Haushalts können digital oder mit einem vorbereiteten Zettel hinterlegt werden“, heißt es in der Information der Evangelischen Gemeinde St. Marien Bad Belzig/Hoher Fläming.

Gesang wird Heiligabend kaum erklingen

Außerdem wird allerorten zu beobachten sein, dass die Teilnehmer der Gottesdienste mit FFP-2-Maske in den Bänken sitzen. „Auf Gesang muss erneut verzichtet werden“, bedauert beispielsweise der Wiesenburger Pfarrer Stephan Schönefeld.

Immerhin sollen die Orgeln erklingen. Auf den Dörfern der Umgebung werden die geschmückten Gotteshäuser, wenn möglich, noch länger für individuelle Besucher offen gehalten, heißt es in der Ankündigung.

In Wiesenburg, Reetz und anderen Orten stehen die weihnachtlich geschmückten Kirchen für individuelle Besuche offen.

In der Niemegker Johanniskirche wird obendrein der vierköpfige Kammerchor das Ständchen zur Geburt des Christkindes anstimmen. Dort sowie in Klein Marzehns und Groß Marzehns, Lobbese sowie Garrey wird Eintritt nach der 3-G-Formel gewährt.

Krippenspiel in Groß Marzehns live zu sehen

Der tagesaktuelle Test kann bei der Station im Familienzentrum Niemegk eingeholt werden. Sie hat eigens dafür am Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Besuch dürfte sich vor allem in Groß Marzehns lohnen. Denn dort wird das Krippenspiel von den Kindern live inszeniert, wie Pfarrer Daniel Geißler angekündigt hat.

In Niemegk und Hohenwerbig wurde Krippenspiel in einmal mehr aufgezeichnet und wird im Gottesdienst am Heiligen Abend auf Leinwand präsentiert. In Niemegk läuft der Film auch am ersten Feiertag in Dauerschleife in der offenen Kirche.

Für alle, die lieber daheim bleiben, kann die Szenerie, online auf dem Youtube-Kanal des Pfarrers angeschaut werden.

Weniger Auflagen an den Feiertagen

In Boßdorf, Zeuden, Haseloff und Grabow wurde entschieden, auf Gottesdienste unter den aktuellen Bedingungen zu verzichten. In Zeuden ist die Kirche für Besucher geöffnet und geschmückt. Für die Gottesdienste an den Feiertagen sind jeweils nur das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie die Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung vorgeschrieben, berichten die Pfarrer.

Arne Tesdorff hält erstmals die Weihnachtsgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Treuenbrietzen in St. Marien:. Die Teilnehmerzahl ist limitiert

Für die 3-G-Regel am Heiligabend hat sich auch die Evangelische Gemeinde Treuenbrietzen entscheiden. Damit wird niemand von vornherein wegen seines Impfstatus ausgeschlossen. „Allerdings sind dann nur je 60 Plätze bei den drei Christvespern um 15 Uhr, 18.30 und 22 Uhr verfügbar“, so Pfarrer Arne Tesdorff. Die Plätze können bei ihm reserviert werden.

In Brück unter freiem Himmel

Er hofft auch auf gutes Wetter. Denn auch in Treuenbrietzen ist das Krippenspiel einstudiert und als Film produziert worden. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Werk auf die große Leinwand am Gotteshaus proijeziert. Gleiches Anliegen in Brück, samt Ortsteilen. Denn dort sind für Heiligabend die Gottesdineste unter Freiem Himmel ausgeschrieben.

Der Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, wird Heiligabend, 17.30 Uhr, in der Borkheider Kirche predigen.

Von René Gaffron