Bad Belzig

Farbenfroh und mit kindgerechten Motiven verziert – so soll der Bauwagen am Übergangswohnheim in Bad Belzig aussehen, wenn die Jugendlichen des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) mit ihm fertig sind. Gemeinsam mit Künstlerin und Kunstlehrerin Ina Denning haben sie in einem zweitägigen Workshop ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

„Das Übergangswohnheim ist mit der Idee an uns herangetreten, ob wir nicht Lust hätten, den Wagen zu verzieren“, erzählt Anita Schneider, CVJM-Jugendreferentin. „Wir haben dann überlegt, dass wir gleich ein ganzes Projekt daraus machen, mit allgemeinen Infos zum Thema Graffiti.“ Der Bauwagen soll zu einem Spiel- und Begegnungsort für Kinder werden.

Graffiti als Kunstform

Ziel sei auch, Graffiti nicht länger als Ärgernis zu begreifen, sondern als Kunstform. „Und wir tun damit etwas für das Gemeinwohl“, sagt Anita Schneider weiter. „Graffiti ist mehr, als nur seinen Namen an Hauswände zu sprühen“, ergänzt Ina Denning. „Es ist mittlerweile offiziell zur Kunstform geworden.“ Die Pädagogin weist jedoch auch darauf hin, dass das Sprayen im öffentlichen Raum nach wie vor illegal ist – das Bauwagen-Projekt sei gesondert genehmigt.

Ina Denning hat für die erste Phase des Projekts ein Foto des Bauwagens mitgebracht, damit die Jugendlichen eine Vorstellung davon bekommen, wie ihr künstlerischer Arbeitsplatz aussieht und wie sie ihn gestalten können. Außerdem hat sie eine Skizze des Wagens angefertigt und die Fläche in 20 kleine Quadrate eingeteilt. Für diese kleinen Flächen sollten sich die Teilnehmer Motive überlegen, die dann zu einem großen Gesamtwerk zusammengefügt werden können.

In der ersten Phase haben die Jugendlichen Ideen für die Gestaltung gesammelt und Skizzen gezeichnet. Quelle: Josephine Mühln

Als Inspiration hat Ina Denning Bilder von verschiedenen Werken des amerikanischen Künstlers James Rizzi mitgebracht, dessen Arbeiten häufig seine Heimatstadt New York und deren Einwohner zum Inhalt haben. Die Bilder sind bunt, strahlen Fröhlichkeit und Optimismus aus – also genau das, was auch die Gestaltung des Bauwagens ausmachen soll.

„Ich habe mich für Rizzi entschieden, weil seine Ideen leicht umzusetzen sind und aus meiner Erfahrung bei Kindern auch immer gut ankommen“, sagt Ina Denninger. Sie rät den Jugendlichen, eher comichaft zu zeichnen. „Je einfacher die Zeichnung ist, umso mehr gefällt sie Kindern in der Regel – und umso realistischer ist es auch, dass es sich beim Sprayen für euch gut umsetzen lässt.“

Erst die Flächen, dann die Linien

Beim Graffiti komme es vor allem darauf an, die Flaschen richtig zu halten und gleichmäßig zu sprühen. „Denn je länger ihr auf einer Stelle sprüht, umso mehr Farbe wird aufgetragen und die verläuft dann“, sagt Ina Denninger. Außerdem werde zuerst mit den bunten Flächen angefangen und zum Schluss werde das Motiv dann mit schwarzen Linien umrandet.

Von Josephine Mühln