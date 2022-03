Große Ehre: Bad Belzigerin Uta Büchner mit Verdienstmedaille ausgezeichnet

Bad Belzig

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Mittwoch im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bundesverdienstorden an fünf Brandenburger Persönlichkeiten überreicht. Darunter war auch Uta Büchner, die mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde.

Büchner aus Bad Belzig engagiert sich seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich im und für den bundes- und landesweit organisierten Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs. Nachdem Sie 1996 im Alter von nur 35 Jahren an Brustkrebs erkrankt war, hatte Sie zunächst selbst Hilfe in einer Gruppe von Betroffenen gesucht. Seit 2004 leitet sie die regionale Selbsthilfegruppe in Bad Belzig, seit 2011 ist sie Vorsitzende des Landesverbandes Berlin/Brandenburg mit aktuell 19 Selbsthilfegruppen.

Uta Büchner organisiert Ausflüge, Gesprächskreise, Sportangebote, Fachvorträge und Projekte. Darüber hinaus nimmt sie an Kongressen und Workshops teil, um neues Wissen an betroffene Frauen und deren Familien weitergeben können. Ihre Ideen für Unternehmungen mit Betroffenen reichen vom „Pink Shoe Day“ über „Bodypainting“ bis zur Gestaltung eines Wandbildes für mehr „Lebensfreude und Lebenslust“. Für Uta Büchner ist es zur Lebensaufgabe geworden, an Krebs erkrankte Frauen auf dem Weg zurück ins Leben zu helfen.

Bei der Zeremonie im Brandenburg-Saal der Staatskanzlei sagte Woidke in seiner Eröffnungsrede: „Für mich sind Treffen mit Menschen wie Ihnen beeindruckend und berührend. Ich bewundere die Tatkraft, den Wagemut und die Expertise, die Sie mitbringen und für das Gemeinwohl einsetzen. Ehrenamtlicher Einsatz wie der Ihre ist in allen Lebensbereichen möglich und wichtig: im Natur- und Umweltschutz, in der Jugend- wie in der Seniorenarbeit oder in Kultur und Sport. Das Verbindende ist das stets uneigennützige Tun zum Wohle aller. Sie tragen zum guten Miteinander in unserer Gesellschaft bei. Sie sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Sie sind Netzwerkerinnen und Teamplayer, können andere begeistern und für die Zusammenarbeit gewinnen.“

Von MAZ