Große Polizei-Suchaktion: Patientin aus Bad Belziger Krankenhaus war vermisst      

Bad Belzig

Einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst hat eine Patientin des Krankenhauses „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig. Vom Donnerstagabend an lief die Nacht über eine Suchaktion nach der Frau. „Insgesamt acht Einsatzfahrzeuge auch aus benachbarten Revieren waren ausgerückt“, bestätigt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, auf Nachfrage der MAZ.

Die Seniorin war vom Personal des Krankenhauses als vermisst gemeldet worden, nachdem sie bei der üblichen Kontrolle am Abend nicht anzutreffen war in der Station. Auch sonst sei sie nicht erreichbar gewesen.

Mehrere Suchtrupps ausgerückt

Die Polizei rückte daraufhin ab 18.15 Uhr mit mehreren Suchtrupps aus und hatte nach Informationen der MAZ auch eine Rettungshundestaffeln angefordert in der Nacht. Diese kam aber nicht mehr zum Einsatz. Das sollte am Freitagmorgen erfolgen. Die Frau blieb zunächst verschwunden.

Erst am Morgen des Freitags konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. „Gegen 9 Uhr war die Frau in einer Potsdamer Wohnung wohlbehalten angetroffen und kurz darauf an Rettungskräfte übergeben worden “, erklärt der Polizeisprecher. Sanitäter brachten die vermisste Frau dann zurück in das Bad Belziger Krankenhaus. „Die Fahndung wurde damit eingestellt“, sagt Oliver Bergholz.

Wie die Ermittlungen zu dem Vorfall ergaben, „hat die Frau das Krankenhaus unerlaubt verlassen, ohne sich beim Personal abzumelden“, erklärt Katrin Eberhardt, die kaufmännische Geschäftsführerin der Klinik, am Freitag gegenüber der MAZ.

„Ganz schönen Schrecken eingejagt“

Bei der Patientin habe keine akute Gesundheitsgefährdung vorgelegen. Sie war am Donnerstag in der Klinik für plastische Chirurgie aufgenommen worden zu einem Operations-Termin für die nächsten Tage. In der Vorbereitung erfolgte auch ein üblicher Corona-Test. „Danach ist es nach unseren aktuellen Hygienevorschriften dann nicht mehr erlaubt, die Klinik zu verlassen bis die Behandlung erfolgt ist, um externe Kontakte zu vermeiden“, erklärt die Krankenhaus-Chefin.

Katrin Eberhardt ist Geschäftsführerin des Klinikums „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Die Patientin hat uns schon einen ganz schönen Schrecken eingejagt“, sagt Katrin Eberhardt. „Immerhin müssen wir in solchen Fällen zunächst vom Schlimmsten ausgehen. Daher ist die Polizei informiert worden, die ihrerseits dann entsprechende Schritte für die Suchaktion festgelegt hatte“, so Eberhardt.

„Ob die Patientin vorsätzlich oder nur etwas gedankenlos die Anweisung zum Verbleib in der Klinik missachtet hat, können wir nicht sagen“, erzählt die Geschäftsführerin. „Wir sperren aber auch niemanden hier ein.“

Von Thomas Wachs