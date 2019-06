Immer am letzten Sonntag im Juni veranstaltet die Brandenburgische Architektenkammer ihren Aktionstag. 23 Gebäude und Freianlagen sind aus dem Anlass zur Besichtigung geöffnet.

Neben ihren Werken zeigen Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und Innenarchitekten in diesem Jahr erstmals ihre Büros.

In Bad Belzig empfängt Landschaftsplaner Gunnar Lange daher interessierte Besucher. Sie sind am Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, in sein Domizil am Fläming-Bahnhof eingeladen. Dort gewährt er Einblicke in seine aktuellen Arbeiten.

In Treuenbrietzen erwartet das Ingenieurbüro Siegmund Bölke und Partner, Leipziger Straße 175, am Sonntag in der Zeit von von 13 bis 18 Uhr das Publikum.

Die ökonomischen und auch die ökologische Herausforderungen im Industrie-, Gewerbe-, Wohnungs- und Gesellschaftsbau werden dort von den Fachleuten erklärt.