Große Solidarität bei Einkaufsaktion „Weihnachten für alle“

Bad Belzig

Große Solidarität ermöglicht in Bad Belzig jetzt einigen Menschen ein etwas genussvolleres Weihnachtsfest, als sie es sich selbst würden leisten können. Inzwischen zum elften Mal organisiert vom Ortsverband der Partei Die Linke und weiteren politischen Akteuren der Stadt, brachte die Einkaufsaktion „ Weihnachten für alle“ am Sonnabend abermals ein gutes Ergebnis ein.

Zur Galerie Bei der Spendenaktion „Weihnachten für alle“ kamen am Sonnabend in Bad Belzig viele Gaben zusammen.

Seit 2009 kaufen Bürger dabei mehr ein, als sie selbst benötigen. Anschließend legen sie Spendenwaren in bereit gestellte Geschenkkartons der beteiligten Geschäfte. So türmen sich im Büro der Linken in der Straße der Einheit nun wieder unter anderem Obst, Gemüse, Eier, Schokolade und Kaffeepakete ab auch Kosmetikartikel und andere Dinge mehr.

Die Sammelstelle war kurz vor der Ausgabe an die Tafeln bestens gefüllt. Quelle: Olaf Präger

Einzelne Supermärkte und Geschäfte in der Innenstadt stellten am Sonnabend ihre Verkaufsflächen für die Aktion zur Verfügung. Die gesammelten Spenden gehen nun kurzfristig an die Lebensmittelausgabe des Vereins für Arbeit und Leben (VAL), an die Tiertafel sowie an die Bad Belziger Tafel.

Bürgermeister und Pfarrer dabei

Fast 40 Helferinnen und Helfern in den Märkten, an einem Imbissstand sowie in der Sammelstelle waren am Sonnabend in Aktion. Aktive Unterstützung gab es auch von Bürgermeister Roland Leisegang und Pfarrer Burkhard Stegemann. Sie baten Einkäufer in einem Markt um Spenden für die Aktion.

Doch nicht immer sei das Konzept sofort klar gewesen, berichtet Olaf Präger vom Organisationsteam: „Kann man sich hier was raus nehmen, fragte ein Kundin“, so der Bad Belziger. Die Antwort der Helfer war klar: „Leider nein, denn es läuft hier anders herum.“

Zur Aktion „Weihnachten für alle“ in Bad Belzig warben viele Helfer bei Käufern um Spenden. Quelle: Olaf Präger

Das Konzept haben allerdings auch Kinder verstanden. Zumindest hatten einige Eltern ihren Steppkes Produkte in die Hand gedrückt, um sie in den Spendenkarton zu legen. „Manchmal fiel die Spende aber doch nicht so leicht“, erzählt Olaf Präger aus einer netten Beobachtung. Ein vielleicht fünf Jahre alte Junge mit Keksbeuteln in beiden Armen steuerte den Sammelkarton an. „Eine Tüte ließ er reinfallen, drehte sich um und wollte verschwinden“. Seine Mutter aber pfiff ihn zurück. „Die zweite Tüte auch“, bekam der Pfiffikus zu hören.

Auf Lebensmittelausgaben angewiesen

Die vielen Spenden kommen nun Menschen und ihren Familien zugute, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen. „Es sind Hartz IV-Bezieher oder Aufstocker und Empfänger von Grundsicherung, die an der Grenze des Existenzminimums kratzen und auf die Nutzung der Lebensmittelausgaben angewiesen sind“, erklärt Olaf Präger. „Am schlimmsten trifft das meist die Kinder, die für ihre wirtschaftliche Situation gar nichts können, ihre Armut aber Tag für Tag in Schule und Freizeit zu spüren bekommen.“ Ziel der Solidaraitätstaktion sei es daher, auch ihnen zu weihnachtlicher Stimmung und sorgenfreieren Momente zu verhelfen.

Von Thomas Wachs