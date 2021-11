Bad Belzig

Die Gesundheitsaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark steht aktuell in engem Kontakt mit dem Hospital „Zum Heiligen Geist“ in Bad Belzig. In dem Seniorenheim hat es aktuell mindestens zwölf neue Corona-Infektionen gegeben.

Infizierte werden isoliert

Das ist am Freitagabend auf Anfrage der MAZ bekannt geworden. „Unser Gesundheitsaufseher geht der Situation nach“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert, ein Sprecher der Kreisverwaltung. Die trotzt Impfungen infizierten Bewohnerinnen und Bewohner sollen zunächst innerhalb des Heimes isoliert werden.

Corona-Lage spitzt sich zu in Potsdam-Mittelmark

Allgemein spitzt sich die Corona-Infektionslage auch in Potsdam-Mittelmark aktuell zu. Am Freitag meldet das Gesundheitsministerium für den Landkreis 92 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 169,8 gegenüber dem Vortag mit 153,7. Zu beklagen ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona.

Trauriger Spitzenreiter ist am Freitag die Stadt Bad Belzig mit einem sprunghaften Anstieg um 22 neue Corona-Fälle. Somit sind im Stadtgebiet aktuell 81 Personen infiziert.

Andrang in Impfstelle an Bergmann-Klinik Bad Belzig

Unterdessen wächst in der Impfstelle zur Corona-Vorsorge am Krankenhaus „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig der Andrang. Konnten Impfungen dort zuletzt an jedem Donnerstag spontan erfolgen, geht die Klinik nun wieder zur Terminvergabe über.

Das hat Heike Köpping, die Beauftragte für Qualitätsmanagement der Klinik, am Freitag gegenüber der MAZ mitgeteilt. „Vor dem Hintergrund der stark steigenden Covid-19-Infektionszahlen ist die Nachfrage insbesondere nach Drittimpfungen enorm gestiegen“, heißt es aus dem Krankenhaus.

Die Impfstelle wird ab sofort nur noch Impfungen nach Terminbuchung vergeben. „Damit sollen vor allem lange Wartezeiten für die impfwillige Bevölkerung vermieden werden“, erklärt Köpping.

Warteschlange ohne Sitzmöglichkeit

Dies hatte in dieser Woche zu Problemen geführt, wie eine MAZ-Leserin aus Brück berichtet. Ihr Mann habe für seine Drittimpfung – trotz einer Erkrankung am Bein – lange im Stehen warten müssen vor der am Nachmittag stark frequentierten Impfstelle. „Im Zelt draußen gab es aber nicht mal Stühle oder Bänke für die Wartenden“, schildert die Brückerin verärgert am MAZ-Telefon.

Termine nur über das Internet

Die Impfstelle bittet um Verständnis, dass es keine telefonische Terminvereinbarung gibt. „Termine für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen können über den bereits bewährten Online-Terminkalender gebucht werden“, erklärt Heike Köpping. Diesen hat die Kreisverwaltung Potsdam Mittelmark über ihre Internetseite geschaltet.

Zu beachten ist: Sollte der Terminkalender keine Termine anzeigen, sind bereits alle vergeben. Dann gilt die Empfehlung, regelmäßig in den Kalender zu schauen, der stetig aktualisiert wird. Der Link zum Terminkalender ist auch auf der Internetseite der Klinik „Ernst von Bergmann“ Bad Belzig zu finden.

Von Thomas Wachs