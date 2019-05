Fredersdorf

Der Bad Belziger Stadtfeuerwehrtag steigt am Sonnabend, 25. Mai, in Fredersdorf. Die Zuschauer dürfen spannende Feuerwehrsportwettkämpfe der Jugend- und Erwachsenen erwarten, kündigt Daniel Habedank als stellvertretender Stadtwehrführer an.

2017 ging in Werbig der Ausscheid über die Bühne.. Quelle: Frank Schmoll

Nach der Eröffnung am Sonnabend, 13 Uhr, gehen erst die Jugendwehren mit der Gruppenstafette und dem Löschangriff an den Start. Im Anschluss zeigen die Einzelkämpfer auf der 100-Meter Bahn ihr Können, gefolgt von den Ortsfeuerwehren im Löschangriff.

Von MAZ