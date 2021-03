Großes Corona-Impfzentrum für Bad Belzig kurz vor dem Start abgesagt      

Bad Belzig

Alles war vorbereitet. Seit Dienstag dieser Woche sollte die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig zum zentralen Corona-Impfzentrum ausgebaut werden. Hausärzte der Region wollten dort im Wechseldienst am zentralen Platz ab nächstem Montag mit den Schutzimpfungen starten.

Nun aber herrscht Ernüchterung bei den Akteuren. Denn die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hat überraschend einen Rückzieher gemacht. Weil vorerst nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, könne nicht im größeren Stil zentral geimpft werden.

Neue Impfstrategie des Landes

Möglich wird dies im Rahmen eines am Mittwoch offiziell gestarteten Modellprojekt für vier Praxen zur neuen Impfstrategie des Landes mit Einbindung von Hausärzten nun in Bad Belzig lediglich in der Praxis von Eva-Marie Schulze-Köhn und ihren Kollegen. Das bestätigt die Doktorin am Mittwochnachmittag der MAZ. Die Ärztin ist „sehr enttäuscht“ nach Monaten der intensiven Vorarbeit für ein größere Lösung.

Für zentrales Impfzentrum stark gemacht

„Wir hatten uns von dem zentralen System mit den weiteren Kollegen nun viel versprochen, um die Impfungen endlich effektiv in die nötige Breite zu bringen“, so Schulze-Köhn. Die Doktorin hatte sich mit ihrem Konzept seit Januar darum bemüht, ein zentrales Impfzentrum aufzubauen in der Kreisstadt.

Hausärztin Eva-Maria Schulze-Köhn (li.) – hier bei der Praxisübernahme von Marita Stuhlmann im März 2019 – und Kollegin Katharina Höhne (re.) dürfen mit dem Bad Belziger Praxisteam jetzt Corona-Schutzimpfungen vornehmen. Quelle: Thomas Wachs

Den Zuschlag für das Modellprojekt von der KVBB erhielt nun aber lediglich ihre Praxis allein. „Alle anderen Kollegen der Region hier, die gerne mitwirken würden, dürfen dies aber noch gar nicht“, erzählt die Ärztin frustriert nach der umfangreichen Vorbereitung auch in Kooperation mit der Stadt Bad Belzig.

Konzept wandert in die Schublade

„Wir sollen unser Konzept in der Schublade behalten, bis die Impfungen breiter möglich sein werden“, sagt Schulze-Köhn. Sie bereitet die Impfstrecke in ihrer Praxis nun parallel zum sonstigen Sprechstundenbetrieb vor. „Das wollten wir aus Personal- und Platzgründen eigentlich ja vermeiden.“

Vorgesehen ist seitens des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums sowie der KVBB, das Hausarzt-Modell in den kommenden Wochen auf 50 Praxen landesweit auszuweiten. „Die Impfungen in den Arztpraxen ersetzen keine bestehenden Angebote, sondern sind neben den Impfzentren, dem mobilen Impfen und dem Impfen in den Krankenhäusern die vierte Säule der Impfkampagne im Land Brandenburg“, heißt es von der KVBB.

Mehr Kapazität als Impfstoff

Pro Woche sollen den Praxen circa 100 Impfdosen zur Verfügung gestellt werden. „Dabei könnten wir gerade auch mit dem Kooperationsmodell viel mehr schaffen“, sagt Schulze-Köhn. In der Praxis sollten an einem halben Tag nun 48 Impfungen ermöglicht werden. „Da sind wir ja nach zwei Tagen schon durch“, sagt die Praxischefin. Sie war bisher noch gar nicht darüber informiert worden, dass lediglich 100 Impfdosen zur Verfügung stehen pro Woche.

Knapper Impfstoff: Für die Hausarztpraxen im Brandenburger Modellprojekt stehen pro Woche jeweils nur circa 100 Impfdosen bereit. Quelle: Thomas Wachs

Ein Problem sieht die Doktorin auch in der Art der bereitstehen Impfstoffe:. „Denn nicht jeder ist ja nach den aktuellen Empfehlungen für alle Altersgruppen vorgesehen.“ Zur Verfügung stehen laut einer Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung vom Mittwoch an die MAZ „vor allem der Impfstoff von Astra-Zeneca. In geringem Umfang kommen auch mRNA-Impfstoffe zum Einsatz.“ Aber nur Letztere sind allgemein für ältere Zielgruppen empfohlen.

Impfen dürfen die vier Hausarztpraxen des Modellprojektes in Bad Belzig, Senftenberg, Wittenberge und Pritzwalk jetzt alle Bürger, die älter als 80 Jahre sind, sowie eine zweite Gruppe. Dazu zählen Patienten mit genau definierten, diversen Grunderkrankungen. Unter anderem Krebs, starkem Diabetes oder Demenz und andere.

„Auch ErzieherInnen und LehrerInnen sowie Personal von Pflegediensten dürfen wir jetzt impfen“, informiert Eva-Maria Schulze-Köhn. Doch ist sie „total enttäuscht“, dass eine größere Lösung nicht möglich ist. „Leider dürfen wir nicht mal externe Hilfe annehmen, obwohl Kollegen gerne ebenfalls aktiv werden würden“, sagt die Bad Belziger Hausärztin. „Da muss ich auch auf unser Team aufpassen, was die zusätzliche Arbeitsbelastung angeht“, so die Praxis-Chefin.

Attest vom Hausarzt nötig für einige

Die Vergabe von Terminen für die Corona-Schutzimpfungen in Bad Belzig soll über eine gesonderte Handy-Nummer der Praxis erfolgen unter 01520/6152302. Doch auch dazu ist für Interessenten noch Bürokratie zu beachten: „Wer nicht in die Altersgruppe über 80 Jahre fällt, benötigt ein Attest von seinem jeweiligen Hausarzt, das die Impfberechtigung laut den anderen Bedingungen bescheinigt“, erklärt Eva-Maria Schulze-Köhn.

Sie will mit ihrem Team am 8. März mit den Corona-Schutzimpfungen starten. Sie werden bei laufendem Praxisbetrieb jeweils vormittags von 10 bis 12 Uhr im bisher schon für Corona-Abstriche genutzten Container vor der Praxis erfolgen. Die Testungen werden indes nun nachmittags erfolgen.

Von Thomas Wachs