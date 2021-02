Gesundheit - Großes Forschungsprojekt belebt Villa Else an Bergmann-Klinik in Bad Belzig

Bad Belziger Spezialisten der Bergmann-Klinik arbeiten an einer Studie zu krankhaften Wucherungen von Fettzellen mit. Die Villa Else hat so neue Aufgaben. Ausstrahlen sollen sie auch in die Kurstadt.