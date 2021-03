Großes MAZ-Voting: Welche ist die schlechteste Straße im Hohen Fläming?

Hoher Fläming

Jetzt sind die MAZ-Leser gefragt. Welche ist die wirklich schlechteste Straße im Hohen Fläming? Für die Aktion der Lokalredaktion des Fläming-Echos startet jetzt das Voting. Ab sofort darf fleißig abgestimmt werden, welche Piste die marodeste ist. Fünf Kandidaten stehen dafür nach Auswertung der Zuschriften und Hinweise aus der Region zur Wahl, die auf allen Kanälen die Redaktion zahlreich erreicht haben. Ins Rennen gehen die innerstädtische Niemöllerstraße in Bad Belzig, die kommunale Landstraße zwischen Schlalach, Brachwitz und der B2, die Landesstraße 941 zwischen Groß Briesen und Ragösen sowie die Klepziger Dorfstraße und die Landesstraße 94 zwischen Görzke und Gräben. Jede hat das Zeug dazu, den zweifelhaften Ruhm als größte Problemzone einzufahren. Doch entscheiden sollen nun die MAZ-Leser. Zeit dazu haben sie bis Montag, 8. März, 12 Uhr.

Die Resonanz war bereits groß nach dem Aufruf zur Wahl der schlechtesten Straße. So tief wie Schlaglöcher, so laut sind die Rufe der Kraftfahrer, Bürger und Lokalpolitiker oftmals schon seit Jahren, die endlich Besserung bringen sollen. Doch verhallen die Forderungen mitunter ohne Wirkung in den Amtsstuben und Bauhöfen der jeweils zuständigen Instanzen für die Straßen in Regie der Kommunen, des Landkreises Potsdam-Mittelmark oder des Landes Brandenburg.

Genervte Kraftfahrer fordern Abhilfe

Darum soll die MAZ-Aktion helfen, Prioritäten zu setzen, um im Sinne der von Buckelpisten und Schlaglöchern genervten Kraftfahrer für baldige Abhilfe zu sorgen. Doch schon jetzt ist klar, wo auch den Verantwortlichen der Schuh drückt. Denn oft sind die Problemzonen auch für die jeweiligen Bauämter seit Jahren ein Sorgenkind.

So läuft die Abstimmung Die MAZ-Abstimmung zur Wahl der schlechtesten Straße im Hohen Fläming läuft hier. Unter allen Teilnehmern wird ein Gutschein im Wert von 50 Euro für den Media-Markt verlost. Dazu sollten Teilnehmer der Abstimmung Name und E-Mail-Adresse angegeben. Hier geht es direkt zur Abstimmung unter fünf Kandidaten.

Abhilfe naht allerdings auch schon für einige Strecken. So hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark gerade am Donnerstag beschlossen, zehn Millionen Euro auszugeben, um Straßen in seiner Regie zu sanieren oder gar neu zu bauen.

Davon können viele Städte und Dörfer der Region indes nur träumen. So hat Christoph Höhne, der Bauamtsleiter von Treuenbrietzen, erst in dieser Woche im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung vor den Abgeordneten betont, wie dramatisch die Lage ist beim Zustand der kommunalen Straßen. Das magere Budget lasse nur noch Notreparaturen zu. Dabei seien die Probleme nach Frost und viel Schnee in diesem Jahr wieder besonders gewachsen.

Lange Liste von Problemfällen

Auch in Bad Belzig verweist der für das Bauressort zuständige Robert Wildgrube auf eine lange Liste von Problemfällen: „Wir müssen Prioritäten setzen.“ Selbst wenn die Niemöllerstraße vor dem Landratsamt auch nach Einschätzung des Rathauses eine wirklich schlimme Buckelpiste mit tiefen Senken im alten Kopfsteinpflaster „in desolatem Zustand“ ist, „gibt es aus unserer Sicht andere Strecken mit mehr Verkehrsbelastung, die wichtiger wären für eine Sanierung“, sagt Wildgrube.

Immer eine Frage des Geldes

Dabei denke er zunächst „an Sammelstraßen mit Durchgangsverkehr, von denen Anliegerstraßen abgehen in Wohngebiete“. So die auch für Busse zum Bahnhof führende Karl-Marx-Straße. Am Ende sei der Straßenzustand aber „mit der kommunalen Haushaltsplanung für die Eigenanteile immer auch eine politische Frage“. Mit einem Budget von lediglich 140.000 Euro pro Jahr für Straßenbau „sind keine großen Sprünge zu machen“.

Von Thomas Wachs