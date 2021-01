Gründertrio in Bad Belzig vertraut der automobilen Zukunft

Bad Belzig

Das Auto bleibt für die nächsten 15 bis 20 Jahre im Hohen Fläming unverzichtbar. Darauf bauen Matthias Hanse, Chris Ulrich und Bianka Müller-Beckmann. Denn sie betreiben die neue typenoffene Kfz-Werkstatt in der Gartenstraße in Bad Belzig – MCB-Autoservice-GmbH hat das Trio sein Unternehmen mit Bezug auf die Anfangsbuchstaben der Vornamen genannt.

Das mag Fingerzeig darauf sein, wie sehr es zu ihrer persönliche Herzensangelegenheit geworden ist. Im Alter zwischen 40 und 47 Jahren steht Existenzgründung eigentlich nicht mehr bei jedem ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wir aber wollten das unbedingt“, berichtet Bianka Müller-Beckmann. „Mit 30 traut man sich vielleicht noch nicht zu, auf eigenen Füßen zu stehen. Mit 50 wird es langsam spät für den Schritt“, lautet ihre Begründung.

Immer von Eigenständigkeit geträumt

Die Dippmannsdorferin hat schon beim Ford-Autohaus Schmidt Bad Belzig, beim Autocenter Jechow in Lütte und zuletzt im Märkischen Autohaus Bad Belzig ihre Erfahrungen gesammelt. „Das war sehr wichtig“, sagt sie. „Aber hier wie da hatte ich stets Ideen, was ich anders machen wollte.“ Gemeinsam mit zwei langjährigen Kollegen von der VW- und Audi-Präsenz in Bad Belzig geht sie nun das Wagnis ein.

Zum Jahreswechsel wird Inventur gemacht: Bianka Müller-Beckmann gehört zum Gründertrio der MCB-G Werkstatt in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Als die Offerte zur Nutzung der schon länger leer stehenden Garage vermittelt wurde, kam die Sache buchstäblich ins Rollen. Bis 2015 wurden nahe dem Fläming-Bahnhof schon britische Oldtimer restauriert. Nach dem Um- und Ausbau des Domizils werden seit 1. September dort Fahrzeuge aller Marken nach Herstellervorgaben gewartet und repariert.

Meister bringt Lizenzen mit

Auch die Eintragung im Digitalen Serviceplan kann hinterlegt werden. Reifenservice, Haupt- und Abgasuntersuchung, Unfallschaden-Reparatur mit Klärung der Versicherungsfragen sowie Lackierarbeiten mit einem Kooperationspartner Alfred Dawid aus Bad Belzig gehören zum Angebot. Volles Spektrum einschließlich Fehlerspeicher auslesen und -Diagnose mit modernster Technik.

KFZ-Meister Matthias Hanse wagt mit 40 Jahren den Start als Unternehmer. Quelle: Privat

Denn mit Matthias Hanse ist ein Kraftfahrzeugmeister im Geschäft, der die nötige Qualifizierung mitbringt. „Wir verstehen uns aber gerade in der Kostenfrage als Alternative zu den Hersteller gestützten Vertragswerkstätten“, erklärt Chris Ulrich. „Bei den Lohnkosten, aber auch bei der Ersatzteilbeschaffung aus dem Zubehör der renommierten Marken lässt sich mitunter 50 Prozent günstiger kalkulieren“, berichtet der Wiesenburger.

Kritik an Entwicklung beim alten Arbeitgeber

Die Preisentwicklung beim Wolfsburger Konzern als auch die bedingungslose Folgestrategie der Berolina-Kette, zu der das Märkische Autohaus Bad Belzig gehört, ließ bei dem Trio den Entschluss reifen, dem langjährigen Arbeitgeber, den Rücken zu kehren. „Dort haben wir eine gute Ausbildung genossen“, räumen die drei ein. Aber stetig gegen ihre Überzeugungen zu arbeiten, sei auf Dauer keine Perspektive gewesen.

Schlüssel zum Glück: ein Geschenk zur Eröffnung der Werkstatt am 1. September 2020 Quelle: René Gaffron

Die Entscheidung ist nach mehr als 100 Tagen noch nicht bereut worden, wie es heißt. Denn dass der Firmenstart mit der Covid-19-Pandemie einhergeht, ist zwar vielleicht nicht optimal. Doch immerhin können Hanse, Ulrich und Müller-Beckmann wenigstens arbeiten, während andere Branchen lahm liegen. Zumindest Reifen- und Ölwechsel sowie technische Wartungsfristen müssen eingehalten werden. Dass es eine weitere Adresse zur Verfügung steht, spricht sich gerade herum.

Risiko bleibt überschaubar

„Was die Zukunft angeht, so hat zumindest dieses Jahr gezeigt, dass keine Branche und kein Unternehmen absolut krisenfest sind“, stellt Bianka Müller-Beckmann fest. Insofern sei das Risiko bei der Investition ins Unternehmen überschaubar.

Fachkräfte im Kfz-Handwerk sind letztlich gefragt. Das wird noch eine Weile so bleiben, zeigt sich auch Chris Ulrich selbstbewusst. Er immerhin ist ausgebildeter Hochvoltmechaniker und sieht sich gewappnet, falls früher oder später die Elektromobile die Straßen von Bad Belzig und Umgebung erobern.

Von René Gaffron