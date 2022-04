Gründerzentrum Bad Belzig organisiert kompakte Info-Reihe zur Mittagszeit

Bad Belzig

Pause mal anders – unter dem Motto steht das neue Format „Snack & Learn“ (Essen und Lernen) des Netzwerkes Schule & Wirtschaft Potsdam-Mittelmark. Vom Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig aus organisiert es Veranstaltungen, die Bildung und Unternehmen zwischen Havel und Fläming einander näher bringen soll.

Das neue Angebot dient dazu, kompakt über verschiedene Themen zu informieren und damit Impulse bei den Betrieben in der Region setzen, heißt es in der Ankündigung. In einer 30-Minuten-Sitzung präsentieren Referenten demnach praxisnahe Informationen. Dabei geht es um Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung, aber auch um die Themen Berufsorientierung, Finanzierung, Fördermittel und vieles mehr.

Experten-Vortrag ist später beim TGZ Bad Belzig abrufbar

Los geht es am 28. April, 11.30 Uhr. Bei der Online-Konferenz wird die optimale Platzierung von Stellenanzeigen erklärt. Jörn Hänsel, ist der Experte von der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg. Er informiert über wichtige Inhalte einer Stellenanzeige und darüber worauf man lieber verzichten sollte. Zudem nennt er die wichtigsten Onlineportale und ihre Vor- bzw. Nachteile sowie die Bedeutung der eigenen Internetpräsenz zur Mitarbeitergewinnung.

Das Netzwerk bittet um vorherige Anmeldung bis zum 27. April: Mandy Große, Bad Belzig, 033841 65-380; E-Mail: mandy.grosse@tgzpm.de

Für Interessierte, die den genannten Termin nicht wahrnehmen können, wird es eine Aufzeichnung geben, für die ebenfalls der Link angefordert werden kann.

Von René Gaffron