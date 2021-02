Gründerzentrum in Bad Belzig gibt den Jüngsten berufliche Orientierung

Bad Belzig

Das nächste Treffen des Arbeitskreises Schule & Wirtschaft für die Grundschulen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wird als Videokonferenz stattfinden. Linda Schröder vom gleichnamigen Netzwerk hat für 1. März, 15 bis 16.30 Uhr, eingeladen.

Zu Beginn wird über die Möglichkeit und Notwendigkeit der Berufsorientierung in den 1. bis 6. Klassen gesprochen werden. Ein Vertreter des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der Havel wird dazu referieren, heißt es in der Ankündigung des Technologie- und Gründerzentrums „Fläming“.

Im Anschluss präsentieren die Netzwerkpartner verschiedene Projekte: Sylvia Herrmann vom Bauernverband wird „Land aktiv“ vorstellen und einen Einblick in die aktuellen Aktivitäten der Agrarbetriebe zur Nachwuchsgewinnung geben. Mona Belz von der Abfallwirtschaftsgesellschaft Potsdam-Mittelmark GmbH erklärt ihre Angebote für die Umwelt- und Abfallerziehung als Einstieg.

Vielseitige Informationen im Angebot

Weitere Themen sind die Vorstellung des neuen Ausbildungsführers 2021/2022, der Schülerwettbewerb Tecci und der Vimeo-Kanal zum Thema Ausbildung in Potsdam-Mittelmark. Wie gewohnt erhalten alle Teilnehmer im Anschluss die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Fragen.

Aus organisatorischen Gründen wird vorab um eine Anmeldung gebeten. Interessierte melden sich bei Linda Schröder im TGZ in Bad Belzig. Sie ist per E-Mail erreichbar: linda.schroeder@tgz.pm. Dann wird die Einladung zugesendet.

