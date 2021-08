Die Weichen für den Bau einer privaten Reha-Klinik am Kurpark von Bad Belzig sind gestellt. Die Stadtverordnetenversammlung gab am Montagabend grünes Licht für das Projekt. Bis zu 400 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Grünes Licht für private Reha-Klinik am Kurpark in Bad Belzig: Investor aus Kuweit möchte 180 Millionen Euro verbauen

