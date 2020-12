Mittelmark

Haben ist besser als brauchen. Deshalb ruft Günter Baaske ( SPD), Wahlkreisabgeordneter im Landtag Brandenburg, dazu auf, den Senioren-Einrichtungen im Kreis Potsdam-Mittelmark den Rücken zu stärken. Das geht, indem jeweils lokal eine personelle Reserve gebildet wird.

„Wir wollen auf diese Weise versuchen, vor der Lage zu bleiben“, sagt Baaske. Deshalb habe er mit den Einrichtungsleitungen sowie sieben Bürgermeistern das Vorgehen abgestimmt. Gemeinsam appellieren sie an ehemalige Pflegekräfte, die jetzt in anderen Berufen tätig oder in Ruhestand sind, sich zu melden, wenn sie sich in der Lage sehen, notfalls einzuspringen. Sie werden gebeten, sich wahlweise bei den Rathauschefs oder in den nächst gelegenen Einrichtungen registrieren zu lassen. Noch bevor ein Hilfeaufruf über Soziale Netzwerke gestartet werden muss.

Anzeige

Schmerzliche Erfahrung im Süden

Aktuell sind etwa 80 der 341 Pflegeeinrichtungen im Land Brandenburg betroffen, sagt der ehemalige Sozialminister. „Nicht selten müssen dann viele Pflegefachkräfte in Quarantäne oder erkranken sogar selbst. Dass dies durchaus innerhalb weniger Stunden dazu führen kann, dass die professionelle Pflege nicht mehr abgesichert werden kann, liegt dann auf der Hand“, so Baaske. Die sonst nachrückenden Leiharbeiter seien längst gebucht.

„Die Initiative begrüßen wir“, sagt Andreas Bätz von der Emvia-Living-GmbH. Sie betreibt die Seniorenwohnparks Treuenbrietzen und Klinkengrund in Bad Belzig. Beim Ausbruchsgeschehen in der Treuenbrietzener Einrichtung Anfang November habe man bereits erfahren, wie wertvoll gegenseitige Unterstützung sei. „Das betrifft die Einrichtungen der Region und die Partner wie Ärzte und Mitarbeiter der Krankenhäuser, Rettungsdienste und Behörden.“ Aktuell gelten beide Standorte als Covid-frei.

Vorbereitungen getroffen

Das trifft für das Hospital „Zum Heiligen Geist“ in Bad Belzig ebenfalls zu, bestätigt die dortige Pflegedienstleiterin Elke Grabelmann. 65 Senioren werden von einem 55-köpfigen Team, inklusive Hausmeister und Küche, dort betreut. Dank Zusatzpersonal und des umfassenden Hygienekonzeptes, an das sich Bewohner und Beschäftigte und auch 99 Prozent der Besucher halten, gibt es bislang keinen Infektionsfall. „Aber es lässt sich ahnen, welche Konsequenzen es hat, wenn der Virus sich doch ausbreitet“, sagt die 56-Jährige.

Günter Baaske (SPD), Mitglied im Landtag Brandenburg, Quelle: Dirk Pagels

Also freut sie sich über das Engagement. „Selbstverständlich soll diese Hilfe nicht unentgeltlich geleistet werden. Die Bezahlung wird nach der jeweiligen Qualifikation und dem entsprechenden Einsatz erfolgen“, versichert Günter Baaske. Eingereiht hat sich auch das Pflege- und Betreuungszentrum in Dahlen, wo es schon einige Corona-Fälle gibt.

Für die Einrichtungen sei es von Bedeutung, dass im Ernstfall eine Liste mit Telefonnummern vor Ort ist, die schnell und unbürokratisch zur Akquise der Unterstützung abtelefoniert werden kann.

Seniorenwohnpark Bad Belzig: 033841/44 30, Treuenbrietzen: 033748/70 481 und Hospital Zum Heiligen Geist in Bad Belzig: 033841/56 40 sowie Seniorenresidenz Dahlen: 033833/74 80.

Von René Gaffron