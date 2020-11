Bad Belzig

Der monatliche Beratertag für Unternehmen findet am 24. November von 13 bis 17 Uhr statt. Über das Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig (TGZ), Brücker Landstraße wird die Offerte – für dieses Jahr zum letzten Mal – unterbereitet.

Unternehmer und solche, die es werden wollen, können sich über Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften oder Förderprogramme informieren. Auch Fragen zu Arbeitsfördermaßnahmen können besprochen werden. Mit dabei sind unter anderem der Landkreis, die Investitionsbank des Landes, die Zukunfts-Agentur Brandenburg, die Industrie- und Handelskammer Potsdam und die Agentur für Arbeit.

Die Beratungen sind kostenlos. Sie wird per Internetschalte realisiert. Die Vermittlung erfolgt per E-Mail: mandy.grosse@tgz.pm.

Neues vom Drahtzieherpark

Schon in Vorbereitung ist der Unternehmerabend am 1. Dezember. Marco Beckendorf (die Linke), Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, wird über die Entwicklung auf dem Drahtzieher-Campus berichten. Es folgen Beiträge zu Förderprogrammen und zur Liquiditätssicherung. Ein Referent wird Tilo Hönisch von der Investitionsbank des Landes Brandenburg sein. Ferner ist Karsten Kolbe von der Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH, angekündigt. Traditionsgemäß gibt Steuertipps zum Jahresende. Bei einem abschließenden Austausch können Sie Fragen an die Anwesenden stellen.

„Insbesondere in diesem Jahr ist es für uns wichtig, unser bewährtes Veranstaltungsformat zu nutzen, um auch die aktuellen Corona-Hilfen ein Thema sein“ kündigt Organisatorin Caroline Stallbaum an. Zahlreiche Netzwerkpartner hätten jedenfalls für den Abend zugesagt, um möglichst viele Fragen der Unternehmen zu beantworten. „Auch für uns ist es eine neue Erfahrung, dieses Format online umzusetzen, aber uns ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben“, heißt es in der Einladung des Wirtschaftsforums.

Anmeldung bei Virginia Pietrowski per E-Mail: virginia.pietrowski@tgz.pm erforderlich.

