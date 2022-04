Gutsküche Schmerwitz bringt Bioland-Standard auf die Speisekarte 

Schmerwitz

Ein veganer Maronen-Nussbraten hält sich auf der Speisekarte der Gutsküche Schmerwitz. Eigentlich wurde die Kreation – serviert mit Wurzelgemüse, Kartoffelstampf und Pilzsauce – als saisonale Spezialität für die Vorweihnachtszeit ausgedacht.

„Aber das Gericht wird von unsren Gästen gefragt und trifft offenbar auch im Frühjahr ihren Geschmack“, sagt Juliana Zimmermann. Sie ist seit 1. November die Restaurantleiterin der Gastronomie auf dem Gut Schmerwitz. Während auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig und am Wiesenburger Schlosspark die Ausflugslokale (noch) geschlossen sind, dürfte die Einkehr im früheren Schweinstall nicht mehr lange ein Geheimtipp bleiben.

Töpfercafé von der Schmerwitze Suchthilfe vor Jahresfrist aufgegeben

Zur Erinnerung: Im Februar 2021 hatte der Scarabäus-Verein „Hoher Fläming“ nach fast 15 Jahren entschieden, die Bewirtschaftung des Schmerwitzer Töpfercafés abzugeben. Torten und Kuchen hatten einen guten Ruf. Doch die stationäre Suchthilfe konnte die gewachsene Gastronomie nicht mehr absichern. Dennoch blieb ein kulinarisches Angebot erhalten.

Restaurantleiterin Juliana Zimmermann erwartet Gäste mit regionalen und saisonalen Speisen und Getränken auf Bioland-Standard Silber. Quelle: René Gaffron

„Der logische Schritt besteht darin, die gut ausgestattete Gutsküche weiter zu entwickeln“, erklärt Besitzer Gerrit van Schoonhoven. Einheimische und Touristen sind gleichermaßen die Zielgruppe. Nicht zuletzt weil mit den immer häufiger gebuchten Ferienwohnungen des Gutes auch die Nachfrage nach Frühstück, aber auch Mittag- und Abendessen brachte.

Der Einsatz der selbst ökologisch produzierten Rohstoffe und die Nutzung von Erzeugnissen aus dem regionalen Netzwerk spielen eine wesentliche Rolle. So wird beispielsweise Bier aus dem Bad Belziger Burgbräuhaus ausgeschenkt.

Bioland-Regeln sind überalöl Maßstab auf Gut Schmerwitz

Wohlgemerkt alle Lebensmittel, die zum Einsatz kommen, müssen den strengen Bioland-Regeln entsprechen. Das gilt im Feldbau, bei der Tierhaltung und nunmehr in der Küche. Für die Erfüllung der Silber-Standards müssen 60 bis 90 Prozent der Zutaten die strengen Regeln deslandwirtschaftlichen Unternehmensverbandes erfüllen.

Eier, Getreide und Nudeln, aber auch Hühner-, Lamm- und Schweinefleisch werden also gleich direkt verarbeitet, erklärt Gerrit van Schoonhoven. Christopher Kahl – zunächst als „Der kleine Koch“ unterwegs – ist Chef in der Gutsküche und kann sich ausprobieren. Die Fläming-Bowl, eine große bunte Salatschüssel mit geräuchertem Ei, aber auch der typische Flammkuchen kommen bei den Gästen gut an, sagt er.

Besitzer von Gut Schmerwitz: Gerrit van Schoonhoven. Quelle: Rene Gaffron

Auch Spargel als Gemüse der Saison wird die Karte demnächst ergänzen. Wer das klassische Schnitzel mit Kartoffeln und Spargel in Butter oder Soße Hollandaise erwartet, wird eine andere Adresse finden, meint van Schoonhoven.

Eier, Nudeln und Likör im Hofladen erhältlich

Die Erfahrung des Personals, das bisher noch etwas üben konnte, lautet, dass die Gäste zunehmend aufgeschlossen für Neues sind. Beim Preis der Hauptspeisen zwischen 11 und 20 Euro sieht sich der Unternehmer auf dem für die Region angemessenen Niveau.

Obendrein können Gäste beispielsweise Nudeln, Mehl, Wurst sowie Eier und Likör gleich noch im Hofladen auf dem Gelände für Mahlzeiten daheim mitnehmen.

Eierlikör im Hofladen erhältlich und in der Gutsküche gern zum Eis serviert. Quelle: privat

Koch und Beikoch sowie Aushilfen, drei Servicekräfte, die ebenfalls noch Verstärkung bekommen können, hat Juliana Zimmermann für das Team gewonnen. „Personal ist nicht leicht zu finden, aber die neue Herausforderung ist gewiss reizvoll“, sagt die 35-Jährige. Die Bad Belzigerin bringt Erfahrungen aus der Wiesenburger Schlossschänke „Zur Remise“ dem Paulinen Hof Kuhlowitz mit.

Christin Zech (links) und Juliana Zimmermann schenken erfrischende Getränke ein. Quelle: René Gaffron

Nicht von ungefähr kann sie sich vorstellen, später auch ein kleines Kulturprogramm zu organisieren. Immerhin 60 Plätze auf der Terrasse und 50 Plätze im Saal warten ab sofort immer Donnerstag bis Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr auf Besucher. Etabliert hat sich schon monatlich ein Brunch – nächste Gelegenheit: 29. Mai

