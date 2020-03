Was einen Tischler-Lehrling aus Wiesenburg zum „Azubi des Monats“ macht

Verlorenwasser

In Gedanken versunken steht Dennis Lüdicke an seiner Werkbank und fräst Zierbekleidungen für eine Innentür aus Kiefernholz. Plötzlich tippt ihn Jörg Spatzier an der Schulter und beordert ihn in sein Büro. Nicht etwa, weil der 20-jährige Auszubildende der Tischlerei Spazier aus Verlorenwasser etwas falsch gemacht oder einen Auftrag vergeigt hat.

Im Gegenteil: Für den Wiesenburger und die gesamte Tischlerei ist es ein besonderer Dienstag: Die Handwerkskammer Potsdam hat den Wiesenburger zum „Azubi des Monats“ gewählt. Eine Auszeichnung, die bis zu diesem Zeitpunkt kein einziger Lehrling der Tischlerei erhalten hat.

Regelmäßig steht Dennis Lüdicke auch an der Fräsmaschine und bringt das Holz in die von ihm gewünschte Form. Quelle: Fabian Lamster

Was die Ausbilder der Tischlerei an ihm schätzen

Darüber, warum Dennis Lüdicke den Preis verdient hat, müssen seine Chefs und Ausbilder Dirk und Jörg Spatzier nicht lange überlegen: „Wenn Dennis Holz in den Händen hält, sieht man seine Begeisterung. Dann strahlt er eine Energie aus, die die komplette Werkstatt füllt“, sagt Dirk Spatzier.

Diesen Eindruck unterstreicht sein Bruder Jörg Spatzier und hebt eine weitere Stärke hervor: „Wie er das Werkzeug führt, ist wirklich klasse. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, dass er seine Arbeit gut macht – und das spiegelt sich auch in seinen Arbeiten wider.“

Dennis Lüdicke von Auszeichnung überrascht

Dabei wäre der 20-Jährige am Dienstag eigentlich gar nicht in der Tischlerei in Verlorenwasser gewesen. Ursprünglich hätte Dennis Lüdicke Unterricht an der Berufsschule in Potsdam gehabt, die allerdings aufgrund des Coronavirus sämtliche Veranstaltungen abgesagt hat.

Als er im Chefbüro von seiner Auszeichnung erfährt sowie einen Blumenstrauß und eine Werkzeugtasche überreicht bekommt, ist er sprachlos. Sein Gesicht färbt sich rot, bevor ein zögerliches „Wahnsinn“ seinen Mund verlässt.

Dennis Lüdicke ist stolz auf den Fensterladen, den er geschaffen hat und bald am Jagdschloss in Fürstenwalde angebracht werden soll. Quelle: Fabian Lamster

Kommode als Abschluss

Der 20-Jährige weiß, dass für ihn eine besondere Zeit bevorsteht. Nach drei Jahren endet seine Tischlerlehre in Verlorenwasser im Juli.

Die Projektmappe für sein Gesellenstück hat er bereits eingereicht, das er ab Mai bauen möchte. Eine Kommode aus gebeizter Eiche soll es sein.

Nicht irgendeine, sondern ein Unikat aus schwarzem Holz mit einer Nussbaumplatte auf eisernen Füßen. Wenn Dennis Lüdicke über die Dicke der Fugen zwischen den Schubkästen spricht, deren Größe sich von oben nach unten ändern soll, kann er so sehr ins Detail gehen, als würde die Kommode vor ihm stehen. Sie ist das aufwendigste Projekt seiner Tischlerlehre.

Für Dennis Lüdicke ist es immer wieder ein großer Spaß, rohes Holz zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Quelle: Fabian Lamster

Vom Werkstoff Holz begeistert

Auch etliche weitere Projekte hat er schon umgesetzt. Neben Bienenkästen, in denen für einige Zeit vier Bienenvölker lebten, erinnert sich der 20-Jährige an eine Baustelle bei Dessau. „Dort haben wir in der Orangerie und im Schloss Oranienbaum gearbeitet. Ich mag es, bei der Arbeit auf alte Architekturstile zu treffen – und für diese zum Beispiel Fenster mit klassischen Elementen zu schaffen.“

Bei der Ehrung am Dienstag steht auch ein Fensterladen aus Eichenholz in der Werkstatt in Verlorenwasser, der bald in das Jagdschloss Fürstenwalde umzieht. Eine Woche hat Dennis Lüdicke daran geschnitten, gefräst und gehobelt.

Er ist begeistert vom Werkstoff Holz: „ Holz ist vielseitig anwendbar, in Form und Farbe so verschieden und langlebig. Außerdem ist es immer etwas Besonderes, wenn etwas von Hand gefertigt wurde“, sagt der Wiesenburger.

Ausgezeichnete Azubis Die Handwerkskammer Potsdam zeichnet seit Juli 2014 jeden Monat einen Lehrling in Brandenburg als „Azubi des Monats“ aus. Dabei schlagen Ausbildungsbetriebe den Lehrling vor, der ihrer Meinung nach den Preis verdient hat. Nicht nur für Azubi Dennis Lüdicke, sondern ebenso für die Tischlerei Spatzier aus Verlorenwasser war die Auszeichnung etwas Besonderes. Dennis Lüdicke ist der erste Lehrling der Tischlerei, der diesen Preis gewinnen konnte. Die Firma feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Der Wettbewerb hat das Anliegen, die Handwerksbranche in Brandenburg zu stärken. Er soll Jugendlichen Einblicke in den Arbeitsalltag liefern – und ihnen Appetit auf eine Ausbildung im Handwerk machen.

Gesellenstück fest eingeplant

Auch für die Zeit nach seiner Lehre hat der Wiesenburger schon Pläne. In Potsdam möchte er noch in diesem Jahr sein Fachabitur beginnen. Ein Studium im Bereich nachhaltige Bautechnik kann sich Dennis Lüdicke ebenfalls vorstellen.

Neben dem Ende seiner Ausbildung erwartet ihn in diesem Jahr noch weiterer Höhepunkt: Er heiratet und zieht mit seiner Partnerin zusammen.

Eine gemeinsame Wohnung in der Potsdamer Altstadt haben sie schon gefunden, in der auch das Gesellenstück seinen Platz bekommen soll: „Uns fehlt noch eine Kommode, die ich nun selbst baue. Das ist das Schöne am Handwerk: Dass du ein Projekt von der ersten Idee bis zum letztlichen Möbelstück durcharbeiten kannst. Und etwas schaffen kannst, das es so noch nicht gibt.“

Von Fabian Lamster