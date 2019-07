Bad Belzig

Einen ungewöhnlichen Aufruf startete Jonas Gantzkow dieser Tage über das soziale Netzwerk Facebook: Der Bad Belziger suchte Testesser für sein Prüfungsmenü. Denn der angehende Koch hat am heutigen Freitag seine praktische Abschlussprüfung.

Mit einem Drei-Gänge-Menü möchte er die Prüfer überzeugen und hofft, anschließend mit seinem Facharbeiterbrief nach Hause gehen zu können. Fünf Stunden stehen Jonas Gantzkow für die Zubereitung des Menüs zur Verfügung. Seine theoretische Prüfung hat er bereits Anfang Mai bestanden.

Screenshot: Mit diesem Post auf Facebook suchte Jonas Gantzkow nach Testessern. Quelle: Screenshot/Facebook

Um sich vor dem großen Tag Meinungen und Tipps einzuholen, machte er sich auf die Suche nach Testessern. Wichtig war ihm, dass sich Menschen melden, die mit der Gastronomie nichts zu tun haben. Dem Aufruf folgten am Ende vier Testesser aus Borkheide. Auf sie wartete ein exquisites und äußerst schmackhaftes Menü.

Als Vorspeise servierte Jonas Gantzkow eine Lachsterrine mit einem Gurken-Dill-Dip. Weiter ging es mit der Hauptspeise: Ein mit Champignons gefülltes Schweinefilet, dazu Rahmsoße, blanchierte Blumenkohlröschen, karamellisierte Möhren und Kartoffelrösti. Zum Abschluss wartete auf den Gaumen ein Kirsch-Pannacotta mit marinierten Kiwis.

Jonas Gantzkow gestaltet die Teller mit viel Liebe. Quelle: Johanna Uminski

„Ich habe die Buchsen gestrichen voll“, gesteht der 26-Jährige seine Aufregung. Umso wichtiger ist es dem gebürtigen Rostocker, sein Prüfungsessen neutralen Personen zu servieren. „Fremde Leute haben einen anderen Blick auf mein Menü“, sagt der Koch. „Es gibt viele Dinge, die schief laufen können: Das Fleisch kann zu trocken sein, die Pannacotta die falsche Konsistenz haben – es kann alles oder nichts schief gehen.“

Vier Personen, darunter ein Kleinkind, fanden den Weg in die Wohnung von Jonas Gantzkow und freuten sich auf das angekündigte Drei-Gänge-Menü. „Ich erhoffe mir, dass die Gäste mir noch Tipps und Hinweise geben.“

Nach dem Essen sind sich alle Testesser einig: Es schmeckte lecker. „Das Essen war sehr gut. Ich wünschte, meine Frau könnte so gut kochen“, sagt Andreas Harth mit einem Augenzwinkern. Zufrieden zeigt sich auch Frank Wehmeyer, der mit seinem eineinhalbjährigen Sohn gekommen ist.

Einen kleinen Tipp hat Nadine Harth dennoch für den Koch. „Die Lachsterrine hätte einen Tick Zitrone vertragen können.“ Kritisch ist Jonas Gantzkow vor allem aber mit sich selbst: „Die Pannacotta hätte etwas fluffiger sein können und das Fleisch war etwas zu lange im Ofen.“

Als Dessert gab es Kirsch-Pannacotta mit marinierten Kiwis. Quelle: Johanna Uminski

Der Beruf des Kochs ist für den jungen Mann ein Traumberuf. Nach bestandener Prüfung ist Jonas Gantzkow erst mal arbeitslos. Köche werden überall gesucht, das zeige auch seine Erfahrung. „Ich habe mich in Jobportalen angemeldet, die Köche suchen. Mein Handy steht seitdem nicht mehr still“, berichtet er.

Aber: „Die Gehälter für einen Koch sind in Brandenburg niedrig“, sagt Gantzkow, der bereits die ersten Angebote von Arbeitgebern erhalten habe. Er sagt, dass man den Beruf attraktiver machen müsse, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken „Ich glaube, dass viele Leute nicht ins Handwerk gehen wollen.“

Er überlege auch, in seine Heimatstadt Rostock zurückzukehren. „ Mecklenburg ist attraktiver für mich aufgrund der Touristik und der Region“, sagt der junge Mann. Er bedauere auch, dass er bisher keine Wertschätzung für seinen Beruf erfahren habe.

Die Lachterrine schmeckt Elias sehr. Quelle: Johanna Uminski

„Das ist beispielsweise in Frankreich oder Spanien ganz anders. Die gehen auch mit Lebensmitteln ganz anders um als in Deutschland“, weiß er. Jonas Gantzkow hat während seiner Ausbildung an einem Frankreich-Austausch teilgenommen.

„Ich habe viele Pläne. Mein Beruf bietet es an, zu reisen. Die gastronomische Vielfalt in der Welt ist riesig. Ein Traum ist, für eine Saison nach Malle zu reisen“, sagt er. Auf seiner Agenda stehen aber auch noch Italien, Frankreich, Spanien und die skandinavischen Länder.

„Ich mag die nordschwedische Küche. Sie ist bodenständig und sehr süß, das kommt mir entgegen. Ich bin ein Fan von Desserts“, sagt der 26-Jährige begeistert.

Von Johanna Uminski