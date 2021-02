Haus Belizi: Ein Bewohner blickt auf 10 Jahre in der Bad Belziger Wohnstätte zurück

Bad Belzig

Ein kommunikatives Haus muss wie alle Einrichtungen des betreuten Wohnens zum Schutz der Bewohner coronabedingt abriegeln. Gerade jetzt, wo es im Bad Belziger Haus Belizi eigentlich guten Grund zu Feiern gibt. Erik Hahn ist Bewohner der erste Stunde und Vorsitzender des Hausbeirates. Gemeinsam mit Hausleiter Sebastian Meißner und Betreuungskraft Kerstin Schulz hält er Rückschau auf zehn Jahre im Haus Belizi.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein wenig mehr Normalität wäre mal wieder schön“, sagt der 60-Jährige. Die bunten Feste, von denen es übers Jahr verteilt viele zur Tradition gehören, fehlen den 20 Bewohnern und auch dem 15-köpfigen Personalkollegium schon sehr. Und auch das 10-jährige Bestehen des Hauses soll nach Möglichkeit noch in diesem Sommer begangen werden. Dann gern mit Angehörigen und Unterstützern. Und vielleicht auch mit einer kleinen Rede von Erik Hahn, der sich seit Beginn für die Interessenvertretung der Bewohner stark macht.

Einst Hotel wurde das Haus Belizi zu einer Wohnstätte für geistig, körperlich und psychisch beeinträchtigte Menschen umgebaut. Barrierefreiheit herstellen, Wohnbereiche untergliedern, Schwesternnotruf einrichten: So wuchs aus der Herberge ein gemütliches Wohnumfeld heran. Hier leben aktuell Menschen zwischen 20 und 70 Jahren in drei Wohngruppen zusammen.

Erst die Havarie, dann Corona

Kontaktbeschränkungen, Verordnungen und Test-Alltag bestimmen die tägliche Struktur in der Einrichtung. „Momentan testen wir unsere Mitarbeiter dreimal, die Bewohner einmal in der Woche“, sagt Hausleiter Sebastian Meißner. Natürlich sei dies eine große Erleichterung um eine mögliche Infektion im Haus zu wissen, im Gegensatz zu den Gegebenheiten zu Beginn der Pandemie, wo noch Symptom-Politik und einwöchige Laborwartezeit von Nöten waren. Und jetzt soll ab kommender Woche auch das Personal teilweise geimpft werden. Ein kleiner Lichtblick.

Meißner selbst ist jetzt 2,5 Jahre Chef vor Ort. Und durfte gleich zu Beginn eine Havarie managen, die Bewohner und Team zwang, einige Monate in einen Ersatzhaus in Brandenburg an der Havel zu ziehen. „Es gab Rohrleitungsbrüche, der Lochfraß hatte sich an den Kupferrohren zu Schaffen gemacht“, erinnert sich Meißner an den Herbst 2018. Der Wasserschaden hatte ein Ausmaß, welches umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Erdgeschoss nach sich zogen. Gut drei Monate und ein Weihnachtsfest in Brandenburg später, ging es zurück ins Belizi. Träger der Einrichtungen ist an beiden Orten Fliedners Lafim-Diakonie, die sich den Diensten für Menschen mit Behinderung widmet, aber auch Seniorenzentren, Tagespflegen oder Sozialstationen unterhält.

Bewohner Hahn blättert in fotografischen Erinnerungen. Eine Art Chronik dokumentiert die letzten Jahre mit vielen Fotografien der Feste wie Fasching, Maitanz und Gartenfest. Hahn hat viele davon miterlebt. Er war unter den ersten sieben Bewohnern, die vom ambulanten Bereich im Kiefernweg ins Haus Belizi in der Straße der Jugend einzogen und ist seither auch engagiert im Hausbeirat. Seit einiger Zeit als Vorsitzender. So kann er, gemeinsam mit zwei weiteren Bewohnern, mitbestimmen, Wünsche und Anregungen der Bewohner an die Mitarbeiter herantragen. Ist also Sprachrohr und Vermittler zwischen den beiden so eng verknüpften Bereichen im Haus.

Auch die gelernte Zahntechnikerin Kerstin Schulz, seit 2011 als Betreuungskraft im Haus, ist seit zehn Jahren Teil des Teams und aktuell die Test-Beauftragte für Bewohner, Mitarbeiter und Ausnahmebesucher. „Die Freude war damals schon groß“, erinnert sich die 59-Jährige. Sie gehört heute zu einem Team das zur Hälfte aus Betreuungskräften, zur anderen Hälfte aus Heilerziehungspflegern und -pädagogen besteht. Im Dreischichtsystem haben die Bewohner immer einen Ansprechpartner.

Besuch, Festplanung und Urlaubssehnsucht

Und als Vertrauensmitarbeiterin ist Schulz der Verbindungspunkt zwischen den Mitgliedern des Hausbeirates und dem Kollegium. „Wir entscheiden zum Beispiel gemeinsam, welche Gäste eingeladen werden oder welche Ideen machbar und in welchem Umfang machbar sind“, sagt Schulz.

Der Alltag beschränkt sich zum großen Teil auf das hausinterne Umfeld. Es fehlen regelmäßige Besuche im Haus, Shoppingtouren und Veranstaltungsbesuche. Gemeinsame Kreativität erhält jedoch in Form von Basteln, Backen und Kochen kleine Freuden in einem für alle schwierigen Alltag. Doch kleine Reisen sollen innerhalb des Bewohner- und Mitarbeiter-Hausstandes noch 2021 möglich werden. Natürlich nur in Gruppen, die auch so interagieren, ein Hausstand quasi. „Die polnische Ostsee war immer schön“, sagt Hahn, der seit zwei Jahren gesundheitsbedingt nicht mehr in den Werkstätten tätig ist und übergangsweise noch im Dienstleistungszentrum aushalf.

Zuversichtlich wurde für den 4. Juni ein Termin für das Gartenfest des Hauses Belizi gesetzt. Es soll zugleich die gemeinsame Dekade vor Ort würdigen. Ein offizieller, sowie ein gemütlicher Teil mit den Angehörigen sind geplant. Und der DJ vom Oktoberfest soll für Stimmung sorgen. So haben es sich viele der Bewohner gewünscht.

Von Natalie Preißler