Hausverbot nicht eingehalten: Polizei nimmt Syrer in Gewahrsam

Bad Belzig Bad Belzig - Hausverbot nicht eingehalten: Polizei nimmt Syrer in Gewahrsam Weil ein 30-Jähriger sich nicht an sein Hausverbot im Übergangswohnheim hielt, rief die Heimleitung die Polizei. Der Syrer ging auf die Beamten los. Nun ist er in Gewahrsam.

Die Heimleitung in Bad Belzig rief am Montag die Polizei, weil sich ein 30-Jähriger nicht an sein Hausverbot hielt. Quelle: picture alliance / Geisler-Fotop