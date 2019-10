Bad Belzig

Geht es nach der CDU-Fraktion in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung, ist mit dem kostenlosen Kurzzeitparken in der Stadt bald Schluss. Doch damit nicht genug: Außerdem wollen die Christdemokraten die Preise für das Abstellen von Fahrzeugen in der historischen Altstadt drastisch erhöhen.

Diskussionen in lokaler Facebook-Gruppe

Die Berichterstattung der MAZ zu dem Thema hat seit Donnerstag heftige Diskussionen im Netz ausgelöst. In der Gruppe „Bad Belzig 2.0“ wurde das Thema kontrovers behandelt. Ähnlich heftig wird auf der Facebook-Seite der MAZ Bad Belzig gestritten. Folgend ein paar Wortbeiträge von Nutzern.

„Klar, macht euch nur unbeliebt. Es dreht sich wie immer nur ums Geld“, schreibt Susann Plath. „Das ist traurig, und sowas nennt sich Kreisstadt“, meint Karola Meerkatz. Und Ines Block schreibt, sichtlich erregt: „Baut um das Nest doch einfach ein Zaun. Die Brötchentaste fand ich toll. Dass die abgeschafft werden soll, ist zum k... Und dann noch teurer? Dann kommt bald keiner mehr.“

Martha Pfahl ergänzt: „Hoffentlich fehlen dann nicht auch die Menschen. Denke, das wird viele dazu bringen, Erledigungen woanders zu tätigen, was dem Stadtbild und den Händlern vor Ort sicher nicht helfen wird. Wäre sehr schade.“

„Wir unterstützen die Händler gern, aber...“

Dem entgegnet Marco Borchert: „Welche Vorteile hat eine Innenstadt von Kurzparkern? Innenstädte sind meistens für die Versorgung mit höherwertigen Gebrauchsgegenständen wie Kleidung, Schuhe etc. zuständig. Außer Mehrverkehr bleiben somit eher wenige Verbundeffekte übrig. Eine kreative ’Erstattung’ der Parkgebühren seiner Kunden steht jedem Einzelhändler oder dem Gewerbeverein frei.“

Userin Sina Geuesieht im Falle einer Umsetzung der Pläne große alltägliche Einschränkungen auf sich zukommen: „Ich habe kleine Kinder und nutze die ’Brötchentaste’ sehr gerne für kleine Besorgungen. Wir sind ansonsten sehr viel mit dem Rad unterwegs, aber da die umliegenden Straßen außerhalb der Innenstadt sehr stark von Rasern genutzt wird, meiden wir die Stadt mit dem Fahrrad. Wir unterstützen die Läden in der Stadt, aber wenn das kostenfreie Kurzparken nicht mehr gestattet sein soll, dann wird man umdenken müssen. Sehr schade.“

„Fahre lieber nach Potsdam , Brandenburg oder Berlin “

Julia Paulsieht das Ganze nicht allzu dramatisch: „Seid mir nicht böse, aber bis auf ein oder zwei Geschäfte ist die Innenstadt nicht wirklich attraktiv. Teilweise überteuerte Geschäfte, unfreundliches Verkaufspersonal oder einfach zu ’altbacken’. Ich fahre lieber nach Berlin, Brandenburg oder Potsdam.“

Paul Lipskommentiert die CDU-Pläne ironisch: „Also fahren dann alle woanders hin, um etwas zu erledigen und verbrauchen mehr Sprit statt mehr Parkgebühren zu zahlen? Wann das Greta liest...“

Einen konstruktiven, alternativen Vorschlag hat Raphael Thon: „Oder der, der in der Innenstadt parkt, bekommt den Mehrwert erstattet vom Einzelhändler, bei dem man shoppt – ähnlich eines Wertcoupons. [...] Was im Endeffekt wiederum dem Einzelhandel zugute kommt und dem Konsumenten das richtige Gefühl gibt, wofür man bezahlt. Hier ist sicherlich ein größerer Aufwand nötig, was aber allen zugute kommt.“

Parteien reagieren ablehnend

Auch die Reaktionen der anderen Parteien zum CDU-Ansinnen sind deutlich: „Das geht auf Kosten von jungen Müttern und Älteren“, sagt Claudia Wipfli(Linke). Auch SPD-Frau Anne Baaskeschlägt in diese Kerbe: „Es ist nichts gekonnt, wenn statt der Corsas von den jungen Müttern nun die dicken SUVs am Rand stehen, weil es sich deren Besitzer leisten können.“ Der Grüne Thomas Heuserregt an, sich vielleicht mal grundsätzlich Gedanken zu machen, „was unser verkehrspolitisches Ziel ist.“

Von Philip Rißling