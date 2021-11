Heimatkalender stimmt mit Erinnerungen auf Jubiläum in Bad Belzig ein

Bad Belzig

Die erfolgreiche Neuauflage des Bad Belziger Heimatkalenders für 2021 hat die Autoren und Heimatforscher ermutigt, eine neue Broschüre zu erstellen. Der Bad Belziger Heimatkalender liegt druckfrisch und mit neuen und echt spannenden Geschichten vor, ist in ihrer Presseinformation zu sehen.

Der Heimatkalender greift das Jubiläum 1025 Jahre Belzig auf und erinnert schon auf dem Umschlag an ein farbenfrohes Fest vor einem Vierteljahrhundert. Im Grußwort geht Pfarrerin Christiane Moldenhauer auf die lebendige Stadtgeschichte ein, bevor noch einmal die Leser mit einem Text, einem Lied und mit Fotos auf das große Ereignis im kommenden Jahr eingestimmt werden soll.

Historische Wege unter der Lupe

In der neuen Publikation stehen Beiträge zur Stadtgeschichte im Fokus. Den 15 Autoren ist es aber auch gelungen, die Themen auf den Fläming zu erweitern. Stefan Pirnack berichtet über die Patrozinien - die Schutzherrschaft der Heiligen über die Kirchen - im alten Amt Belzig, so dass viele Dörfer mit ihren Gotteshäusern erwähnt werden.

Postalgie zur 1000-Jahr-Feier in Belzig. Im Heimatkalender sind alte Handelswege durch den Fläming beschrieben. Quelle: Privat

Matthias Helle und Thomas Langer haben die historischen Straßen im einstigen Amt Belzig-Rabenstein erforscht und gehen auf neun alte Handels- bzw. Fernstraße in der Region ein, die viele Orte im Niederen und Hohen Fläming tangierten. Brigitte Otto widmet sich in einem Beitrag einem Befehl, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Abriss der Gutshäuser vorsah, so zum Beispiel in Cammer, Fredersdorf, Lübnitz, Klein Glien, Medewitz und Wiesenburg.

Dem Schützenhaus auf der Spur

Heinz Niendorf schrieb seine Erinnerungen von den Rundumbeobachtungen auf dem Hagelberg auf. Monika Schwarz führt die Leser wieder nach Bad Belzig. Die engagierte Autorin widmet sich ein zweites Mal einem verschwundenen Gebäude in der Stadt. Diesmal geht es um das legendäre Schützenhaus und den späteren Lindenhof – dort wo sich heute der Supermarkt am Busbahnhof befindet.

Monika Schwarz gehört zu den 15 Autoren des neuen Heimatkalenders. Sie berichtet über das Schützenhaus - aif dessen Gelände heute ein Supermarkt steht. Quelle: René Gaffron

Erneut gibt es Tiere und Pflanzen der Heimat im Heft – fotografiert von Manfred Kahl. Gunnar Neubert hat es ein Fruchtbarkeitssymbol angetan und erzählt diesmal kleine Episoden von den Bad Belziger Störchen. Hingegen beschreibt Manfred Wallich die Geschichte von Grützdorf – einem Ort mit traditioneller Schaftzucht. Helga Kästner und Monika Schwarz erinnern sich an den großen Traum von einer Eisbahn in Bad Belzig, der sich zunächst erfüllte und nun leider wieder ausgeträumt ist.

Thomas Schmöhl, Chef des ist den Spuren des 30-jährigen Krieges nachgegangen. Und Monika Schwarz berichtet von „Ziemlich viel Ärger um die Kirche Lüsse“. Ferner geht es um die Borner Bockwindmühle und die Sorgen von Müllermeisterin Ina Hänsch-Goldau.

Schönste Haustür wird gekürt

Dem Heft ist ein Kalenderblatt mit Fotos von alten und interessanten Haustüren in Bad Belzig und den Dörfern bei. Wer möchte kann die schönste Haustür wählen.

Vielleicht gelingt es ja, die Besitzer im nächsten Heft vorzustellen. Das Heft kostet 8 Euro und ist ab sofort in ausgewählten Geschäften von Bad Belzig erhältlich, u. a. in der Bäckerei Gericke, Tourist-Information Bad Belzig, Buchhandlung Ritter, im Gasthaus „Alter Brauhof“ (Benke), und im Niemegker Nasenfahrrad.

Von René Gaffron