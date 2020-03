Heimspiel von Keimzeit fällt dieses Jahr aus

Bad Belzig

Das jährliche Heimspiel der Gruppe Keimzeit auf der Burg Eisenhardt wird in diesem Sommer sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Das hat Manager Dirk Tscherner auf MAZ-Anfrage bestätigt. Traditionsgemäß geht es Mitte/Ende Juli über die Bühne. „Die Vorbereitungen müssten jetzt eigentlich in die finale Phase gehen“, sagt der 49-Jährige, der das Konzert in Bad Belzig seit Jahren organisiert.

Die Ausbreitung des Corona-Virus fordert ihren Tribut. Landauf landab sind die Gastspiele abgesagt und noch lässt sich nicht absehen, ob und wann wieder Musikveranstaltungen in gewohnter Weise zelebriert werden. „Sicher ist: Kultur und Sport wurden, zu Recht, zuerst eingeschränkt. Sie werden zuletzt wieder wie gewohnt laufen“, ist sich Tscherner sicher.

Musiker nutzen Pause kreativ

Rund 1000 Besucher pilgern zwar meistens dann auf das Wahrzeichen der Stadt. Doch diesmal ist das Risiko, dass alles zusammen passt, laut Tscherner nicht kalkulierbar.

Die Musiker selbst sind wohlauf und können die kreative Pause noch verkraften. Frontmann Norbert Leisegang lässt sich zu neuen Songs inspirieren. Es läuft ein Austausch auf digitalen Kanälen, wie Bassist Hartmut Leisegang berichtet. Außerdem arbeitet er für weitere Projekte, weshalb ihm im Probenkeller seines Hauses in Locktow noch nicht langweilig wird.

Betroffen von Absage der Buchmesse

Die Band aus Lütte war zuerst durch die Absage der Leipziger Buchmesse von der Pandemie betroffen. Norbert Leisegang, Hartmut Leisegang und Andreas Sperling hätten bei einer Lesung in der dortigen Innenstadt auftreten sollen. Inzwischen sind jedoch fünf Konzerte der Band abgesagt worden.

Zum Glück für das Sextett wurden vier nicht ersatzlos gestrichen, sondern neue Termine festgelegt. Doch sei dies nicht nur eine Frage, wann es noch Lücken im Tourneekalender zum aktuellen Album „Das Schloss“ gibt. Vielmehr müsste auch bedacht werden, dass die Auftritte dann zeitlich und räumlich nicht mit anderen geplanten Konzerten kollidieren. Deshalb wird auch noch die zweite Juli-Hälfte noch frei gehalten, um vielleicht dorthin auszuweichen.

Weitergehen sollte es eigentlich mit zwei schon ausverkauften Konzerten im Kornspeicher Neumühle ( Ostprignitz-Ruppin). Der 23. und 24. April waren dafür reserviert. Die Wahrscheinlichkeit, die Termine zu halten, sinkt gegen Null. Noch nicht betroffen sind Termine des Keimzeit-Akustik-Quintetts.

Keine alternativen Auftritte vorgesehen

Indes sind weder für das eine noch für das andere Ensemble Alternativ-Auftritte via Facebook oder Youtube geplant. Schon die Tatsache, dass die Künstler über hunderte Kilometer anreisen müssten, um beispielsweise eine Session für das Internet aufzuzeichnen, beinhaltet eine Infektionsgefahr. „Es muss auch niemand zu fünft oder sechst auf einer Bühne beieinander sitzen und musizieren, wenn das der Gesundheit nicht dienlich ist“, hat die Band für sich festgelegt.

Die Situation wird fast täglich diskutiert und betrifft auch Techniker und Helfer. „Gagen für Live-Auftritte sind die Haupteinnahme für die Beteiligten. Die Einnahmen aus CD- und Plattenverkauf, Download oder Streaming-Abrechnung sind bei abgesagten Konzerten zu vernachlässigen“, sagt der Manager. Für das erste wurden also auch Anträge aus dem Kulturrettungsschirm der Landesregierung gestellt.

Wie es nach der Krise weitergeht, ist offen. Neben den Konzerten waren auch Auftritte auf Festivals im Sommer und Herbst geplant. Keimzeit zieht es auf jeden Fall auf die Bühne. „Ein bisschen Lampenfieber und der Kontakt zum Publikum fehlen schon“, gesteht Hartmut Leisegang.

