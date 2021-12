Bad Belzig

Die sozialen Vereine in Bad Belzig hoffen, dass zum Fest der Nächstenliebe tatsächlich ein „Weihnachten für alle“ möglich wird. Mit ihrer Initiative – von Bürgermeister Roland Leisegang und weiteren Partnern unterstützt – will sie jedenfalls bei vergleichsweise geringem Aufwand ihren Beitrag leisten. Deshalb wird am Wochenende wieder um Solidaritätseinkäufe in Bad Belzig geworben.

Für die Aktion braucht es noch Helfer, damit Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung in bewährter Weise erfolgen. „Wir brauchen dringend noch personelle Verstärkung“, sagt Olaf Präger. Der Stadtverordnete, der zu den Organisatoren zählt, betont den überparteilichen Anspruch.

Immer mehr Bad Belziger von Armut betroffen

An der Notwendigkeit lässt er keinen Zweifel. „Von Armut, vor allem Kinder- und Altersarmut, sind leider immer mehr Menschen betroffen”, sagt er. „Corona und Inflation verschärfen die Lage von Grundsicherungs- und Hartz-IV-Empfängern, Geringverdienenden und Aufstockern”, ist im Aufruf zu lesen.

Ehrenamtliche werden also zum 13. Mal bereitstehen, um möglichst viele Sachspenden entgegen zu nehmen. „Kaufen Sie an diesem Tag etwas mehr ein, als Sie selbst benötigen”, so das Anliegen. Am Sonnabend von 8 bis 19 Uhr können diese Dinge direkt in teilnehmenden Edeka-Märkten sowie in den Läden der Innenstadt (Rossmann und andere) abgegeben werden. Die Teilnehmer an der Aktion sind an dem entsprechenden Plakat erkennbar.

Drei Empfänger auf der Liste

Gebraucht werden Wurst- und Fleischwaren, Milchprodukte, Schreib-, Sport- und Spielwaren sowie Drogerieartikel. Die Spenden gehen an die Lebensmittelausgaben des Vereins für Arbeit und Leben, die Belziger Tafel im Wohngebiet Klinkengrund sowie einen Tierschutzverein.

Kontakt zu Olaf Präger, Bad Belzig: 0152 / 5364 3639

Von René Gaffron