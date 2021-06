Kuhlowitz

Das verflixte siebte Jahr bringt für Herrmann Stehr die Wendung. Die Wartezeit hat ein Ende und der heute 33-Jährige kann im Oktober 2015 doch noch sein Medizinstudium an der Berliner Charité beginnen. Inzwischen bereitet sich Herrmann Stehr bereits auf sein Zweites Staatsexamen vor, das im Dezember ansteht.

„Das war mein letzter Versuch, ansonsten hätte ich gedacht, dass ich zu alt bin, um noch Arzt zu werden“, gesteht der Familienvater. „Dann hätte ich vermutlich was anderes studiert oder eine Ausbildung gemacht, vielleicht ein Handwerk gelernt.“

Stipendium der KVBB erhalten

Nicht nur Herrmann Stehr selbst ist froh, dass es mit der Medizin am Ende doch noch geklappt hat. Auch für den Hohen Fläming ist der angehende Arzt ein Glücksfall – denn er will später als Allgemeinmediziner auf dem Land tätig sein.

Unterstützung bekommt er auf seinem Weg nicht nur von Ehefrau Antje, sondern auch von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Diese greift angehenden Medizinern und Medizinerinnen bei ihrem Studium finanziell unter die Arme und fördert einzelne Studienabschnitte. Die Studierenden verpflichten sich im Gegenzug, ihre Facharztausbildung auf dem Land zu absolvieren.

„Das Stipendium bekomme ich seit April 2020“, erzählt Herrmann Stehr. „Das Geld ist sehr hilfreich, sonst müsste ich nebenbei weiter am Wochenende arbeiten. Da ich Montag bis Freitag für das Studium nach Berlin pendle, bleibt ohnehin schon wenig Zeit für die Familie.“

Dass der Vater einer fünfjährigen Tochter und eines zweijährigen Sohnes einmal Arzt wird, war nicht immer gesetzt. „Eigentlich wollte ich Wirtschaftswissenschaften studieren und anschließend in Richtung Marketing und Werbung gehen“, erzählt er. Der Wunsch, aktiv etwas für die Gesellschaft zu tun, sei dann aber stärker gewesen.

BMX fährt Herrmann Stehr seit seinem 16. Lebensjahr. In einem alten Saal auf seinem Vierseithof in Kuhlowitz hat sich der 33-Jährige einen kleinen Parcours gebaut. Quelle: Josephine Mühln

Als der Plan, nach Afrika zu gehen und dort in der Entwicklungshilfe zu arbeiten, nicht aufgeht, muss eine Alternative her. Die findet sich, als Herrmann Stehr seinen Zivildienst auf der Intensivstation im Krankenhaus antritt. Doch dann heißt es erstmal, die Wartezeit bis zum Studium zu überbrücken.

Mit Blick auf die Zukunft absolviert Herrmann Stehr eine Ausbildung zum OP-Assistenten und lässt sich parallel dazu noch zum Sterilisationsassistenten weiterbilden. Außerdem macht er auf eigene Kosten die Ausbildung zum Rettungssanitäter.

Doktorarbeit voranbringen

All das hilft ihm später auch, sein Studium zu finanzieren. Er arbeitet bis Dezember 2019 weiter im OP mit und ist anschließend bis zur Zusage für das Stipendium als Springer bei den Intensivpflegern am Bergmann-Klinikum in Bad Belzig tätig. Rückblickend eine vor allem stressige Zeit.

„Das Stipendium hilft mir insofern, als dass ich mich stärker auf das Lernen für die Prüfung konzentrieren und meine Doktorarbeit voranbringen kann“, sagt Stehr. „Freitag ist mein freier Tag, den kann ich jetzt nutzen, um ins Labor zu fahren und für meine Promotion zu arbeiten – das würde ohne die Unterstützung nicht gehen.“

Bei der späteren Arbeit als Allgemeinmediziner sieht Herrmann Stehr viele Vorteile. „Man ist der erste Ansprechpartner für den Patienten und fachlich breit aufgestellt, muss Symptome richtig einordnen und hört nie auf zu lernen“, sagt er. Außerdem habe man als Hausarzt stets den gesamten Menschen im Blick und betreue seine Patienten länger, als in der Klinik.

„Ich mag die Gegend und kann mir vorstellen, dass ich hier viel ausrichten kann“, sagt Stehr. Er habe bereits Ideen für seine künftige Tätigkeit im Hohen Fläming – beispielsweise wenn es darum gehe, Menschen zu erreichen, die nicht mehr so mobil sind.

Ein altes MAZ-Maskottchen ist am BMX-Rad von Herrmann Stehr immer dabei. Quelle: Josephine Mühln

Der angehende Arzt hat schon während des Studiums im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig gearbeitet und will auch seine Facharztausbildung dort absolvieren. Die dauert insgesamt noch mal fünf Jahre, drei davon ist man an einer Klinik in unterschiedlichen Bereichen tätig.

Dass es ihn und seine Familie vor sechs Jahren von Potsdam nach Kuhlowitz verschlagen hat, sei dem Zufall geschuldet – und den günstigeren Immobilienpreisen, wie Herrmann Stehr erzählt. „Wir haben nach einem Haus gesucht und sind schließlich hier fündig geworden.“

Auch für ihre Kinder habe sie sich gewünscht, inmitten der Natur aufzuwachsen, toben zu können und Freiheit fernab des Lärms in der Stadt genießen zu können, ergänzt Antje Stehr, die selbst in Ziesar aufgewachsen ist. Ihr Mann betätigt sich nun, wann immer es die Zeit zulässt, handwerklich – und hat auf dem alten Vierseithof schon viel geschafft.

In einem der Anbauten, der früher ein Tanzsaal mit Bühne gewesen sein könnte, hat sich Herrmann Stehr einen kleinen BMX-Parcours gebaut. Er fährt, seit er 16 ist, sei aber mittlerweile ein bisschen eingerostet, wie er zugibt. „Trotzdem macht es mir noch Spaß und sorgt für Entspannung“, sagt Stehr, bevor er in die Pedale tritt und die Rampe hinabsaust.

Von Josephine Mühln