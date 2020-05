Bad Belzig

Etwas mehr möglich ist nach den Corona-Schließungen der zurückliegenden Wochen jetzt auch wieder in kleinen Schritten in Freizeitreffs. So kann die Begegnungsstätte „Trollberg“ in Bad Belzig ab dieser Woche zumindest zwei Nähplätze zur Verfügung stellen unter Einhaltung von Hygieneauflagen.

Dort können Interessenten selbst Masken zum Mund- und Nasenschutz herstellen unter Anleitung und Unterstützung. „Das Material zum Nähen von Masken aus Stoff ist vorhanden“, teilt Corinna Reinbach vom Awo-Team des Trollbergs mit. Vorkenntnisse im Umgang mit einer Nähmaschine seien jedoch erforderlich. Allgemein sind Kursteilnehmer verpflichtet, in den Räumen Schutzmasken zu tragen.

Anzeige

Anmeldung ist zwingend nötig

Das Angebot zum Nähen wird ab sofort dienstags und donnerstags, jeweils von 13 bis 15 Uhr, und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unterbreitet. Für alle, die nähen möchten, ist eine Anmeldung jedoch zwingend nötig. Sie kann per Internet über die Seite des Awo-Bezirksverbandes Potsdam erfolgen oder telefonisch im Trollbergtreff in Bad Belzig.

Weitere MAZ+ Artikel

Hoffnung auf größere Runde

„Möglicherweise können wir demnächst wieder weitere Angebote für eine begrenzte Teilnehmerzahl durchführen“, sagt Corinna Reinbach.

Kontakt zum Trollberg-Team per E-Mail unter corinna.reinbach@awo-potsdam.de oder per Telefon unter 0162/7517052.

Von MAZ