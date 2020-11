Bad Belzig

Fliedners Wohn- und Werkstätten präsentieren ab sofort die Exposition „ Bad Belzig ganz neu". Die ausgestellten Fotografien sind in einem sechsteiligen Kurs entstanden. Er fand in der Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“ statt. Fliedners stellten also die Räume zur Verfügung und übernahmen die Koordination.

Die Offerte fand Zuspruch. Ein Dutzend Teilnehmer lernte zunächst die Grundlagen der Fotografie kennen und entdeckten dabei Bad Belzig ganz neu. Sie konnten mit dem eigenen Fotoapparat arbeiten oder das Smartphone genügte auch. Weiteres fotografisches Material konnten über Fördermittel beschafft werden, berichtet Silvia Grimmsmann als Unternehmenssprecherin.

Die Kursleitung lag in den Händen von Andreas Trunschke. Er hat vielfach für Zeitungen fotografiert und betreibt mehrere Internetplattformen, darunter die Bürgerzeitung ' Fläming 365‘. „Es mangelt ja –gerade in der historischen Altstadt – nicht an Motiven“, bestätigt der Fachmann. Indes zeigt er sich beeindruckt, „dass doch viele ungewöhnliche Blickwinkel gefunden werden konnten.“

Schließlich wurden auch die Bildbearbeitung am Computer erklärt und die besten Aufnahmen ausgesucht. Der Besuch der Ausstellung ist von der Magdeburger Straße aus möglich. Sie befindet sich im Schaufenster der Einrichtung in Bad Belzig, Magdeburger Straße 12.

Von René Gaffron