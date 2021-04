Hobby-Musiker Thomas Nehrkorn sucht Mitstreiter für Marktplatz-Konzert in Bad Belzig

Bad Belzig

Eine Bühne auf dem Bad Belziger Marktplatz und Musik von lokalen Akteuren: So könnte der Auftakt des öffentlichen Kulturlebens in größerem Rahmen seit Beginn der Corona-Pandemie aussehen. Noch ist nichts beschlossen, aber das Ordnungsamt signalisiert seine Bereitschaft.

Die Wiederbelebung der Innenstadt nach zwangsweise Kulturarmt im öffentlichen Leben, dass ist der Wunsch von Thomas Nehrkorn, selbst Hobbymusiker von „Dings & Bums“ aus Treuenbrietzen. Dafür hat er jüngst die Nutzung des Bad Belziger Marktplatzes für den 5. Juni beantragt. „Wir möchten die Musik zurück in die Stadt bringen, das öffentliche Leben wieder erlebbar machen“, sagt Nehrkorn über die Idee der Veranstaltung.

Nach den aktuellen Spielregeln

Wo andere aktuell Absagen kassieren, vertagt das Ordnungsamt Bad Belzig die Entscheidung vorerst. Ist aber grundsätzlich bei den Veranstaltern. Geplant ist ein Bühnenprogramm sowie fliegende Musiker, die in der Stadt unterwegs sind. „Selbstverständlich zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln der Corona-Eindämmungsverordnung“, verspricht der Initiator.

Auf Facebook macht Nehrkorn Werbung. „Wenn ihr euch oder eure Band, euer Unternehmen, euer Knowhow mit in dieses zarte Pflänzchen der Kultur einbringen wollt, dann meldet euch“, so der Aufruf. Und obwohl man nicht wisse, ob der Virus nicht doch dazwischen grätscht, heißt es: „Nur wer plant kann absagen!“

Gibt es das Go für die Umsetzung möchte Nehrkorn umgehend in die Akquise von finanziellen Mitteln gehen, denn wenn es letztlich am Finanziellen scheitert, ist niemandem geholfen.

Das Konzerte auch ohne Gäste Gehör finden, zeigt der „Straßenbums“ den das Musiker-Duo von „Dings & Bums“ schon an die verschiedensten Orte im Hohen Fläming geführt hat. Mit der Prämisse, ein, zwei Ständchen zu spielen und dann den Spielort zu wechseln. So fand die Musik einen Weg, ganz ohne Infektionsgefahr. In gut zwei Wochen könnte klar sein, ob die Genehmigung erteilt wird.

Von Natalie Preißler