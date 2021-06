Hör’ mal wer da piept am Abend in Bad Belzig

Bad Belzig

Es ist zwar nicht mehr Lockdown, aber nach wie vor noch ziemlich ruhig am Rand der Kur- und Kreisstadt. So ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz gekommen.

Ein Anrufer hatte sich gegen 23 Uhr aus einer Kleingarten-Anlage gemeldet und die Leitstelle über ein andauerndes Piepen in der Nähe informiert. Tatsächlich rückten die Kameraden in der Gartensparte „Erholung“ an der Niemegker Straße an.

Rauchmelder vermutet

Dort musste dann erst einmal das Geräusch wahrgenommen und lokalisiert werden. Dann gab es eine richtige Vermutung. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Rauchmelder, der aus unbekannter Ursache ausgelöst worden war. Er wurde abgeschaltet, nachdem sich die Löschgruppe – in Abstimmung mit der Polizei – Zutritt zur betreffenden Laube verschafft hatte.

Rauchmelder an der Wohnzimmerdecke Quelle: Uwe Klemens

„Wir hatten wegen der Geräte etwa ein halbes Dutzend zusätzlicher Einsätze wegen der neuerdings obligatorischen Geräte“, sagt Ortswehrführer Raphael Thon. „Dieser war der bisher skurrilste.“

Ausdrücklich betont er, dass die Melder trotzdem ihren Sinn erfüllen. Beispielsweise beim Küchenbrand vor Wochenfrist im Wohngebiet Klinkengrund wurde so größerer Schaden verhindert.

Von René Gaffron