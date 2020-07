Bad Belzig

Sechs Jahre nach Kriegsende kam Ingrid nach Belzig – ihre Mutter an Tuberkulose erkrankt, ihr Vater vermisst. Sie ist eine von vielen Stimmen, die beim Hörspaziergang durch die Kur- und Kreisstadt zu Wort kommen. Die heutige Seniorin berichtet über ihre Ankunft in der „neuen Stadt“, erzählt vom Heimatgefühl und verrät ihren Lieblingsplatz in der Stadt.

Vom Bahnhof bis zur Kirche

Demokratie, Mitbestimmung und Beteiligung sind eines der Hauptthemen des etwa 45 Minuten langen Hörspiels, das am Wochenende seine Premiere feierte. Entwickelt haben es die Projektteilnehmer von „ Belzig geht an die Tischdecke“ – ein Ensemble von Theaterschaffenden aus Bad Belzig und Umgebung. Der Spaziergang beginnt am Fläming-Bahnhof und führt über zehn Stationen bis zur Sankt-Marien-Kirche.

Über das Projekt „ Belzig geht an die Tischdecke“ ist ein Projekt der Theatergruppe Departure unter der künstlerischen Leitung von Anne-Rebekka Düsterhöft sowie weiterer Theaterschaffender. Die Teilnehmenden sind Bürger aus Bad Belzig und Umgebung, die sich seit November 2019 regelmäßig in den Räumen der AWO am Trollberg getroffen und gemeinsam ein Theaterstück entwickelt haben. Gegenstand ihres theatralischen Dialoges sind die Stadt Bad Belzig und ihr Leben in dieser Stadt sowie die Themen Demokratie, Mitbestimmung und Beteiligung. Aufgrund der Corona-Pandemie musste jedoch das Theaterprojekt sein, für den 4. April geplantes, Theaterfest auf dem Bad Belziger Marktplatz absagen. Doch die Gruppe hat neue Wege gefunden, miteinander kreativ zu werden und so das Projekt weiterentwickelt.

„Der Hörspaziergang ist eine Reaktion auf die Veränderungen, die unsere Gesellschaft erlebt“, so die künstlerische Leiterin Anne-Rebekka Düsterhöft im MAZ-Gespräch. Der Spaziergang führt über die Fuhrwerksbrücke, entlang der Postsäule, zur Burg und über den Marktplatz. Zu hören sind sind Geschichten, Gedichte, Interviews und Textkollagen mit Menschen aus der Region.

Gesellschaft wie ein Garten

Sie erzählen über das Leben in dieser Stadt und über Themen wie Partizipation, Mitbestimmung und Demokratie. So wird an der Bank 45 in der Bahnhofstraße die Gesellschaft mit einem Garten verglichen – keine Pflanze gleicht der anderen. Es geht auch um das Grundgesetz: Sollte man es ändern? Nicht nur die Würde des Menschen, sondern die Würde der gesamten Erde sei unantastbar.

Viele Belziger und Gäste kamen zum Auftakt des Hörspaziergangs - auch Bürgermeister Roland Leisegang schaute vorbei. Quelle: Anna Momburg

In der Sankt-Marien-Kirche endet der Hörspaziergang mit einer kleinen Ausstellung. Darin geht es um die Demokratie. Am Rednerpult oder per Zettel an einer Leinwand können alle Teilnehmer auch selbst zu Wort kommen. Es gibt mehrere Tische, die sich mit dem Thema beschäftigen. „Hier haben wir unser eigentliches Bühnenbild verbaut“, verrät Anne-Rebekka Düsterhöft.

Ein Blick in die Zukunft

Ursprünglich war nämlich eine Inszenierung auf dem Marktplatz geplant, die wegen des Coronavirus ausfallen musste. Stattdessen ist ein Film entstanden, der jetzt auch in der Kirche zu sehen ist. Die Passagen des Hörspaziergangs sind ein Großteil der eigentlichen Sprechrollen. Im Kern geht es um die Frage, welche Zukunft sich die Bad Belziger wünschen.

Tischdecke in der Ausstellung

Die Arbeit dafür hat vor über einem halben Jahr begonnen. Menschen aus verschiedenen Alters-, Berufs- und Gesellschaftsbereichen kamen zusammen, um in einen Dialog zu treten. Geflüchtete inklusive Alle eint der Spaß am Spiel als Grundlage für den Erfahrungs- und Meinungsaustausch . „Bei unseren Treffen haben wir oft zusammen gekocht und gegessen“, sagt

So entstand der Name „ Belzig geht an die Tischdecke“ – eine große Tafel an der alle Menschen zusammen kommen, gemeinsam etwas Essen, mit einander reden und sich austauschen. Von dieser Idee sind die Projektteilnehmer längst nicht abgekommen. Sobald es wieder möglich ist, soll es die Tafel geben. Bis dahin können alle Belziger auf dem Hörspaziergang „ an die Tischdecke gehen“. Ein Stück der Tischdecke ist übrigens auch in der Ausstellung zu sehen.

Sie bringt die Kultur aufs Land Anne-Rebekka Düsterhöft zog aus der Großstadt Berlin nach Bad Belzig. Sie möchte die Kultur aufs Land bringen und abseits der Politik die Gesellschaft in einem kleinen Rahmen mitgestalten. Die Arbeit in dem Projekt „ Belzig geht an die Tischdecke“ hat ihr gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist wahre Ur-Belziger kennen zulernen. Jedes einzelne Gespräch war für sie umso herzlicher. Für Anne-Rebekka Düsterhöft ist das Projekt noch lange nicht zu Ende. Sie will daraus etwas Langfristiges machen. Darüber hinaus ist es für den Einheitspreis 2020 der Bundeszentrale für politische Bildung nominiert.

Das Hörspiel kann kostenlos im Internet auf das eigene Smartphone oder den MP3-Player herunter geladen werden. Die Audio-Datei gibt es unter www.belzig-geht-an-die-tischdecke.de. Abspielgeräte werden leihweise am Wochenende zwischen 12 und 18 Uhr am Startpunkt ausgegeben. Vom 18. Juli bis 16. August sind Ensemble-Mitglieder jeweils an den Wochenenden persönlich am Start- und Zielort.

Von Marcus J. Pfeiffer