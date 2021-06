Hoher Fläming: Erste Corona-Teststellen ab Montag dicht 

Hoher Fläming

Das Angebot an Testzentren im Hohen Fläming wird knapper. Grund sind die sinkende Nachfrage und die einstellige Inzidenz im Landkreis. So gab es am Freitag vorerst das letzte Mal die Möglichkeit, sich in Treuenbrietzen und im SPD-Bürgerbüro der Stadt Bad Belzig testen zu lassen. Auch in Golzow öffnet die Teststelle im Gemeindehaus am Dienstag nicht mehr.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei 4,6 liegt die aktuelle Inzidenz-Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche im Landkreis Potsdam-Mittelmark (Stand: 18. Juni). Viele Freizeitbeschäftigungen sind zudem seit Erlassung der neuen Landesverordnung zur Eindämmung bereits ohne Test möglich. Das zeigt sich auch in der Nachfrage nach Testungen im Hohen Fläming.

Der Bad Belziger Stadtverordnete und SPD-Fraktionschef Gustav Horn kündigte auf Facebook die vorläufige Einstellung des Testangebotes im Bürgerbüro unweit des Bad Belziger Marktplatzes an. Zuletzt wurde hier an drei Tagen die Woche für jeweils drei Stunden mit neun Ehrenamtlern im Wechseldienst ein Testangebot gemacht. Insgesamt waren es seit Eröffnung am 23. März 1.500 Tests. Ab Montag ist nun Schluss. Vielleicht, wenn die Entwicklung der Pandemie weiterhin positiv verläuft, für immer.

Die Corona-Teststelle im SPD-Bürgerbüro in Bad Belzig schließt ab Montag. Quelle: Natalie Preißler

Auch die Stadt Treuenbrietzen hat sich entschieden, die Corona-Teststelle ab Montag abzuwickeln. „Die Nachfrage sinkt, genauso wie die Inzidenz und vieles geht ja mittlerweile ohne Test“, so Peter Lipka von der Stadtverwaltung. In der Kurstadt Bad Belzig war die Testmöglichkeit im Klinkengrund schon Anfang Juni aufgrund zu geringer Nutzerzahlen eingestellt worden.

Testungen in Brück und Borkheide weiterhin möglich

Das Amt Brück will derweil weiterhin zwei Corona-Teststellen vorhalten. So sind im Borkheider Gemeindehaus montags zwischen 15 und 19 Uhr und freitags zwischen 9 und 13 Uhr sowie in der Amtsverwaltung Brück mittwochs 9 bis 13 Uhr und freitags 15 bis 18 Uhr Schnelltests möglich. Das dienstägliche Angebot in Golzow wird ab sofort eingestellt. „Momentan ist die Nachfrage noch da, etwa 50 Personen nutzen das Angebot zu den jeweiligen Öffnungszeiten“, kann Amtssprecher Kai Fröhlich bestätigen.

Im Schnitt lassen sich derzeit in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig täglich 100 Menschen auf Corona testen. Quelle: Natalie Preißler

In der Bad Belziger Albert-Baur-Halle und in Wiesenburg bleiben die Corona-Testzentren vorerst in Betrieb. „Die Nachfrage ist nach wie vor da“, berichtet Benjamin Key vom DRK Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig, der beide Teststationen betreibt. Erst am Donnerstag wurden 113 Testungen in der Weitzgrunder Straße gemacht. Im Durchschnitt sind es etwa 100 täglich. „In der kommenden Woche bleibt alles beim Alten, vermutlich sogar noch bis Ende Juni“, mutmaßt Key. Getestet wird in der Albert-Baur-Halle Montag bis Freitag zwischen 7 und 12 Uhr bzw. am Freitag durchgängig bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich zwischen 15 und 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr. In Wiesenburg ist Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr der Abstrich im Quergebäude zwischen Schloss und Kunsthalle möglich.

Von Natalie Preißler