Was wollen die Unternehmen, was interessiert die Verbraucher? In einer ersten Machbarkeitsstudie befassten sich zwei Brandenburger Studenten mit Zielen, technischen Möglichkeiten und Logistik für ein regionales Online-Kaufhaus im Hohen Fläming. Eine erste Tendenz, wo die Reise des digitalen Angebotes künftig hingegen könnte.