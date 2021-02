Hoher Fläming: Naturwacht sucht Freiwillige fürs Kröten-Geleit

Baitz

Damit der Weg der Kröten zum Laichgewässer nicht mit dem Unfalltod endet, ist die Naturwacht Hoher Fläming aktuell auf der Suche nach freiwilligen Begleitern, die während der Krötenwanderung für sicheres Geleit über Straßen sorgen.

Die Krötenwanderung hat begonnen. In Benken, Dahlen, Verlorenwasser, Jeserig (Mühlenfließ) und Mahlsdorf werden ab sofort bis Mai Helfer gesucht, die Zeit und Lust haben, Krötenzäune aufzustellen und dabei behilflich sind, die Tiere aus den Eimern über die Straße zu tragen. Wie es geht zeigen die Ranger vor Ort.

Täglich morgens und abends

Der Weg zum Laichgewässer ist für die Tierfamilie der Froschlurche durch die Überquerung von Straßen oft ein gefährlicher, der nicht selten durch den Autoverkehr mit dem Tod der Tiere endet. Deshalb werden am Straßenrand Zäune mit in den Boden eingelassenen Eimern errichtet, in die die Kröten fallen und täglich morgens uns abends durch ehrenamtliche Helfer über die Straße getragen werden müssen.

Wer sich für die Aktion begeistern kann und sich für die Krötenwanderung engagieren möchte, meldet sich bei Katrin Mielsch von der Naturwacht Hoher Fläming unter der Telefonnummer (033841) 43734 oder per E-Mail an katrin.mielsch@naturwacht.de.

Von Natalie Preißler