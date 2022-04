Hoher Fläming

Damit in den Osterferien bei Kindern, Jugendlichen und Familien keine Langeweile aufkommt, bieten die Familienzentren im Landkreis, die Kreisvolkshochschule sowie der Naturpark Hoher Fläming spannende und bunte Angebote an. Zum „BadeBlubber“ lädt die Kreisvolkshochschule am 13. April ein.

Kinder ab sechs Jahren und begleitende Erwachsene können Bade-Pralinen aus natürlichen Zutaten und Naturfarbstoffen herstellen. Am Ende des Kurses nehmen die Teilnehmer etwa acht Pralinchen und das Rezept mit nach Hause. Anmeldungen, weitere Angebote sowie Kosten online unter www.kvhs-pm.de, 033841/45430 oder per E-Mail an info@kvhs-pm.de.

Insektenoase und Fledermausrallye im Naturpark

Wer seinen Balkon oder Garten bienen- und hummelfreundlich gestalten möchte, sollte unbedingt am 10. April nach Raben zur ersten Samen- und Pflanzentauschbörse „Insektenoase“ des Naturparks Hohen Flämings kommen. Der Eintritt ist frei. Am gleichen Tag ist in der Wildnisschule Hoher Fläming in Grützdorf eine Wandertour mit Spurensuche unter dem Motto „Praxistag Reh“.

Teilnehmer lernen unter anderem das Trittsiegeln des Rehes von anderen Paarhufern zu unterscheiden. Am 12. April findet im Naturpark Raben ein Fledermaustag statt. Neben dem Bau von Fledermauskästen gibt es eine Fledermausrallye. Die Teilnehmer lernen Wissenswertes rund um diese einzigartigen Säugetiere. Anmeldungen, Information, Gebühren und weitere Angebote unter www.hoher-flaeming-naturpark.de.

Kreativwochen im Amt Brück

Im Amt Brück finden in den Ferien die Oster-Kreativwochen statt. Das Familienzentrum Borkheide-Borkwalde lädt zum Frühstücksbeutel nähen am 12. April im Borkheider Gemeindehaus ein. Angesprochen fühlen sollen sich Kindern ab neun Jahren, Eltern und Senioren. Am gleichen Tag können Interessierte an der Brücker Oberschule die Tiffany-Technik erlernen.

In der Woche stehen noch das Bemalen von Tassen und Schalen an, Makramee, Staffeleien-Bau, ein Grundlagenkurs im Zeichnen und Malen mit Jürgen Motzel sowie ein Nähkurs und internationale Küche auf dem Programm. Information, Veranstaltungsorte und Voranmeldungen per Mail an w.hanack@amt-brueck.de oder 033844/62155. Außerdem können in der Planestadt am 16. April von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Brücker Naturbad Ostereier gesucht werden.

Osterschmuck und Programmierwerkstatt in Niemegk

Im Niemegker Familienzentrum wartet auf die Teilnehmer ein Familiencafé mit Daniela und Anita am 11. April. Das Thema des Tages ist Osterschmuck. Von der Programmierwerkstatt am 12. April sollen sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 17 Jahren angesprochen fühlen. Bei CoderDojo lernen die Teilnehmer, digitale Werkzeuge kreativ und gezielt zu nutzen, um die digitale Welt mitzugestalten.

Kinder bis zwölf Jahre können gern in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Laptops sind vorhanden, gerne können auch eigenen Geräte mitgebracht werden. Weitere Angebote, Informationen und Anmeldungen zu den Angeboten unter 033843/923003, 0160/2987863 oder familienzentrum.niemegk@awo-potsdam.de.

Ostergeschenke aus Filz und Mosaik im Trollberg

Werkstätten gegen Langeweile warten auf Kinder und Jugendliche in den Osterferien im Bad Belziger Familienzentrum im Trollberg. Die Mosaikwerkstatt beginnt am 12. April. Gebastelt werden Ostergeschenke aus Mosaik. Ostertiere werden einen Tag später ab 10.30 Uhr gefilzt und am 14. April stehen Ostergestecke aus Naturmaterialien an.

Angesprochen von den Angeboten sollen sich Kindern und Jugendliche ab sieben Jahren. Die Teilnahme an den Ferienangeboten im Trollberg ist nur mit einer Anmeldung möglich. Kontakt unter familienzentrum.belzig@awo-potsdam.de, 0151/22182628 oder 033841/387843.

Outdoor-Spiele und Pizza in Treuenbrietzen

Bunte Angebote warten auf die Teilnehmer auch im Familienzentrum Treuenbrietzen. Am 11. und 14. April werden Geschenke aus Holz gebastelt. Outdoor-Spiele finden am 12. und 19. April auf dem Spielplatz am Schwanenteich statt (bei Regen fällt das Angebot aus). Speckstein bearbeiten können Kinder und Jugendliche am 21. April im Familienzentrum Treuenbrietzen in der Großstraße.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leckere Pizza wird am letzten Ferientag, 22. April, von gebacken. Die Angebote des Familienzentrums Treuenbrietzen richten sich an alle Schüler ab Klasse 6. Das Familienzentrum bittet um eine Anmeldung zu den Angeboten unter A.Strobel@treuenbrietzen.de oder per whatsapp unter 0152/55490183.

„Schrumpffolie“ im Wiesenburger Familienzentrum

Das Wiesenburger Familienzentrum lädt am Montag, den 11. April zum Osterkörbchen basteln für Groß und Klein an. Eier mal anders gestalten können Interessierte am 12. April. Zeitgleich finden die Bastelangebote „Schrumpffolie“ und „Bügelperlen stecken“ statt. Am 13. April geht es zum Geocaching in das Naturparkzentrum Raben. Treffpunkt ist im Familienzentrum.

Schöne Ostergeschenke aus Gebrauchten können Interessierte am 14. April basteln. Das Wiesenburger Familienzentrum bittet bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung, die Einhaltung der 3G-Regel und um die Einhaltung der generellen Maskenpflicht. Anmeldungen und Infos unter 033849/289899, 0152/07529404 oder schmidt.gemeinde@wiesenburg.de.

Von Johanna Uminski