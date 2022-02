Hotel an der Stein-Therme in Bad Belzig geplant: Das sind die Entwürfe von Hascher Jehle Architektur 

Bad Belzig

Stahl, Glas und ein bisschen Luxus: Im Kurpark in Bad Belzig soll ein Hotel entstehen. Ein anderer Investor wagt einen neuen Anlauf und möchte das Vier-Sterne Haus neben der Stein-Therme errichten lassen. Das sagte der Leiter des Fachbereiches für Stadtentwicklung und Bauen, Marco Grambow.

„Das Hotel soll im Zusammenhang mit dem Projekt private Reha-Klinik entstehen“, erläuterte Grambow in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Montagabend in Bad Belzig.

Baugrundstück für Hotel südlich der Stein-Therme in Bad Belzig

Der Bebauungsplan bestehe ja schon seit 2014 und solle jetzt mit Leben erfüllt werden, erklärte er. Das Baugrundstück sei südlich des Bades gelegen.

Marco Grambow ist der Chef der Bauverwaltung im Bad Belziger Rathaus. Quelle: René Gaffron

„Geplant sind 122 Standardzimmer mit jeweils 25 Quadratmetern Größe, vier große Zimmer mit je 40 Quadratmetern sowie zwei 70 Quadratmeter große Suiten. „Insgesamt sollen ungefähr 240 Betten entstehen“, sagte der Bauverwaltungsleiter. Unter dem Hotel sei eine Tiefgarage geplant.

Wie Grambow erklärte, sind die Begleitenden der Patienten der geplanten Reha-Klinik und die Gäste der Therme das Zielpublikum des Hotels. Eine Besonderheit des Hauses wird ein Zugang zum Bad. Durch diesen Bademantelgang könnten die Hotelgäste dann direkt in die Therme gehen und müssten nicht erst zum Schalter dort, so der Stadtentwicklungschef.

Firma HBMG aus Berlin möchte Hotel im Kurpark in Bad Belzig errichten lassen

Nach Angaben aus der Bauverwaltung möchte die Firma HBMG Hotel Business Management GmbH das Hotel errichten lassen. Die Firma hat ihren Sitz am Kurfürstendamm in Berlin. Geschäftsführer ist Samira Bourakkadi.

Der Investor Fouad Rouh hat Pläne für den Bau einer privaten Reha-Klinik am Kurpark in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Die HBMG gehört zum Netzwerk der Commercial Trust Real Estate GmbH (CTRE) des kuwaitischen Investors Fouad Rouh. Dieser will die private Reha-Klinik am Kurpark in Bad Belzig errichten lassen.

Die HBMG hat das renommierte Büro Hascher Jehle Architektur mit dem Erstellen einer Studie zur Bebaubarkeit des vorgesehenen Grundstücks beauftragt. Das Büro hat bereits die Entwürfe für die geplante private Reha-Klinik erstellt und jetzt erste Ideen für das Vier-Sterne-Hotel vorgelegt.

Bademantelgang zwischen Hotel im Kurpark und Stein-Therme in Bad Belzig geplant

„An diesem Standort, südlich der Stein-Therme, besteht die Möglichkeit, einen ’Bademantelgang’ zwischen Hotel und Therme auszubilden“, erklärt Architekt Sebastian Jehle. „Die gewünschten Synergien zwischen Hotel und Therme können so gestärkt werden“, erläutert der Professor in seinem Konzept.

Die Firma HBMG Hotel Business Management GmbH plant das Errichten eines Hotels an der Stein-Therme in Bad Belzig. Das Büro Hascher Jehle Architektur hat die Entwürfe dafür vorgelegt. Quelle: Hascher Jehle Architektur

Demnach weichen die Entwürfe deutlich von den früheren Ideen des 2012 gescheiterten Investors Norbert Jörg Wolff ab. Während dieser einen Rundbau vorgesehen hatte, in Anlehnung an das Findling-Design der Stein-Therme, planen Hascher Jehle Architektur ein Gebäude in Form eines großen W, wenn man dieses aus der Vogelperspektive betrachtet. Glas und Stahl dominieren die moderne Konstruktion.

„Die frühere Idee des Rundbaus lässt sich nicht umsetzen wegen der Größe und Ausrichtung der Zimmer“, erklärte Marco Grambow das völlig neue Konzept.

Die Firma HBMG Hotel Business Management GmbH plant das Errichten eines Hotels an der Stein-Therme in Bad Belzig. Das Büro Hascher Jehle Architektur hat die Entwürfe dafür vorgelegt. Quelle: Hascher Jehle Architektur

Als Problematisch erweist sich indessen die Erschließung des künftigen Hotelgeländes. Wegen der zwischenzeitlichen Bebauung des Areals weiter südlich der Stein-Therme mit Einfamilienhäusern wollen die Planer das Gebiet von Norden her erschließen. Das heißt, es müsste eine neue Straße von der Straße Am Kurpark abzweigen und westlich neben der Stein-Therme entlang zum Hotel führen.

Zufahrt zum Hotel an der Stein-Therme in Bad Belzig über Straße Am Kurpark geplant

„Die Zuwegung über das Wohngebiet geht nicht, es würde zu viel Unruhe bringen“, erklärte Marco Grambow. „Deshalb ist jetzt die Erschließung von Norden aus geplant.“

Im Ausschuss für Stadtentwicklung stieß das Vorhaben auf ein geteiltes Echo. Der Vorsitzende Tobias Paul (CDU) begrüßte den geplantes Hotelneubau. „Auf dieses Projekt wartet die Öffentlichkeit seit langem“, sagte er. Allerdings sei er nicht ganz glücklich mit der vorgesehenen Straßenführung. „Der Kurpark ist dann völlig zerschnitten und nicht mehr nutzbar“, kritisierte Paul.

Tobias Paul (CDU) ist der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig. Quelle: Rüdiger Böhme

Das größte Manko sei, dass die Zuwegung von Norden an der Therme vorbeigehe. „Wie kann es vernünftig für die Badegäste geregelt werden?“, fragte der Stadtverordnete.

Der sachkundige Einwohner für die Fraktion „Wir vom Dorf/Gewerbeverein, René Hackbart, äußerte seine Sorge, dass der neu eröffnete Stellplatz für Wohnmobile im Zuge der geplanten Bauarbeiten für die private Reha-Klinik verschwinden müsste.

Doch das soll laut Verwaltung nicht der Fall sein. „Nein, der Wohnmobilstellplatz bleibt laut Vertrag mit dem Investor da, wo er ist“, versicherte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Kritik an Zerstörung des Kurparks in Bad Belzig durch neue Straße zum Hotel

Die Einwohnerin Barbara Weigel wollte wissen, wie die Planer sich die Lieferantenwege vorstellen. „Wo wenden die Fahrzeuge?“, fragte sie. Gleichzeitig übte Barbara Weigel heftige Kritik an den vorgesehenen Routen. „Der Kurpark wird ja leider komplett zerstört“, monierte sie.

Anne Baaske (SPD) erklärte, die SPD-Fraktion wolle sich den Entwurf für das Hotel an der Therme noch einmal genau ansehen und besprechen, bevor sie diesem zustimmen könne.

Bürgermeister Roland Leisegang sagte, die jetzige Präsentation sei eine frühzeitige Bekanntmachung. „Ich würde alle Anregungen dem Architekturbüro mitgeben“, sagte er.

Angaben zu einem möglichen Baustart oder Kosten für das Hotelprojekt machte Stadtentwicklungschef Marco Grambow nicht.

Laut Leisegang ist eine öffentliche Präsentation des Projektes in der nächsten planmäßigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. März in der Albert-Baur-Halle geplant.

Von Hermann M. Schröder