Bad Belzig

Abschlag an der Therme: Rollen im Bad Belziger Kurpark bald die kleinen Kugeln? Einwohner wünschen sich zumindest für ihre Stadt einen Minigolf-Platz.

„Es gibt hier so etwas nicht und ich könnte mir in Bad Belzig so eine Anlage sehr gut vorstellen“, sagt Michael Prinz. Er wohnt in Fredersdorf und hat, wie er sagt, anderswo in Deutschland schon etliche Minigolf-Anlagen erlebt. „Sie sind ein tolles Angebot für Familien und würden gut zu einer Kurstadt passen.“

Sturm der Begeisterung

Das sehen mittlerweile ganz viele Bad Belziger so. Michael Prinz hat seinen Vorschlag auf Facebook gepostet und damit einen wahren Sturm der Begeisterung ausgelöst.

„Oh, ich liieebeee Minigolf!!!“, schreibt zum Beispiel Nhanga Grunow.

„Wunderbar“, findet Antje Leiste.

Der Kurpark in bad Belzig. Quelle: Archiv/Michael Greulich

„Oh ja, wir lieben Minigolf. Daran haben wir schon öfter gedacht, dass das was für Belzig wäre“, postet Elka Schwarz. „Da drücken wir die Daumen und würden auch mit unserer Stimme unterstützen.“

„Ja, definitiv super Idee“, meint auch Doreen Rohde. „Ich finde, das ist eine gute Idee“, sagt Marie-Luise Jeschke.

„Das wird auch Zeit, dass man sich endlich was für die Jugend einfallen lässt“, schreibt Angelika Nitzbon.

„Am besten mit Imbiss!“

Die Reihe von positiven Kommentaren ist noch lang. Hat Michael Prinz mit so viel Unterstützung gerechnet? „Ich bin überrascht und freue mich, dass die Idee offenbar viele Unterstützer hat“, sagt er. Es wäre ja auch ein schönes Angebot für einen Erholungsort.“ Als Standort könne er sich durchaus den Kurpark vorstellen, so Prinz.

Wolfgang Engel schlägt auch das Areal an der Therme oder den Turnplatz vor. „Am besten mit Imbiss!“

Unterstützung aus der Politik

Doch wie realistisch ist der Bau so einer Minigolf-Anlage in Bad Belzig? Ist die nicht viel zu teuer? Das fragen sich auch viele Nutzer auf Facebook. Denn letztlich müssen Bau und Unterhalt ja bezahlt werden.

Tobias Paul (CDU) ist Stadtverordneter und der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und findet den Vorschlag eine „super Idee“. Er habe sich schon mal vor zwei Jahren einen Kostenvoranschlag machen lassen. Rund 25 000 Euro sollte damals eine Minigolf-Anlage kosten.

Geld im Haushalt für Kurpark

„Da wir im diesjährigen Haushalt extra 150 000 Euro für die Attraktivierung des Kurparks eingeplant haben, wäre das doch die perfekte Gelegenheit dafür, beides zu erreichen: etwas für Familien und Jugendliche und gleichzeitig Aufwertung des Kurparks“, schreibt Paul auf Facebook. Er nehme die Idee jedenfalls gleich mit in die nächste Ausschusssitzung am 3. Mai.

Von Hermann M. Schröder