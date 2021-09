Bad Belzig

Kinder und Jugendliche aus Bad Belzig haben ab sofort eine neue Möglichkeit, sich in die städtische Politik einzumischen und so ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Dazu hat das Fachkräfteteam Bad Belzig an Schulen, Kitas und weiteren Orten wie dem Jugendladen in der Straße der Einheit, der Awo-Begegnungsstätte Trollberg und dem Stadtteiltreff „Klinke 1“ Ideenbriefkästen installiert.

Unter dem Motto „E-Robert euch Bad Belzig!“ können auf Postkarten, die ebenfalls direkt vor Ort zu finden sind, Ideen, Wünsche und Anregungen aufgeschrieben und in die Kästen eingeworfen werden – beispielsweise zu den Fragen: Was läuft gut in Bad Belzig? Was könnte hier besser laufen?

Zusammenschluss von Fachkräften

„Der Wunsch für so eine Möglichkeit der Beteiligung wurde während des ersten Bad Belziger Jugendforums im Januar vergangenen Jahres geäußert“, erzählt Olaf Görisch vom Fachkräfteteam.

Das Fachkräfteteam Bad Belzig ist ein Zusammenschluss verschiedener Fachkräfte aus dem sozialen Bereich rund um das Thema Kinder, Jugend und Familie. Hier finden sich zum Beispiel Schulsozialarbeiter, Mitarbeiter aus Familienzentren, der Stadtverwaltung, dem Jugendamt oder Kitas zusammen.

Eigens für die Briefkästen und die Postkarten hat Maria Spitzkat, Schülerin am Fläming-Gymnasium, ein Maskottchen entworfen – jenen „E-Robert“, der die Briefkästen und Karten nun sofort erkennbar macht.

„Und wie vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen, fühlt sich E-Robert mitunter von Erwachsenen ferngesteuert und fordert daher die Kinder auf, doch mal gegenzusteuern“, erläutert Olaf Görisch das Angebot. „Die Mitglieder unseres Fachkräfteteams leeren die Briefkästen in regelmäßigen Abständen, sammeln die hoffentlich zahlreichen Ideen und sortieren diese.“

Vor-Ort-Themen sollen möglichst auch direkt dort bearbeitet werden, übergeordnete Themen werden im Team besprochen und von dort gegebenenfalls in den Sozialausschuss der Stadt transferiert, berichtet Görisch weiter. Über den jeweiligen Bearbeitungsstand ihres Anliegens erhalten die Kinder auf einem Poster über dem Briefkasten Rückmeldung.

„So soll sichergestellt werden, dass sich die Kinder und Jugendlichen ernst- und wahrgenommen fühlen und erfahren, dass sie tatsächlich Einfluss nehmen können“, sagt Olaf Görisch. „Denn wenn an dieser Stelle seitens der Verantwortlichen nur heiße Luft produziert wird, dann schädigt man schon hier nachhaltig das Vertrauen der Jugend in staatliche Institutionen und letztlich in die Demokratie.“

Finanziert aus Sozialraumbudget

Das Fachkräfteteam Bad Belzig hat sich nun zusammen mit dem Programm „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) und dessen Jugendbeteiligungsprojekt „Du hast den Hut auf!“ der Umsetzung und Installation der Ideenbriefkästen angenommen.

Unter anderem organisierte die PfD die Briefkästen, finanziert aus dem Sozialraumbudget der Stadt Bad Belzig. Und die Mitarbeiterin des Jugendbeteiligungsfonds gestaltete die Aufkleber und Postkarten in Zusammenarbeit mit Maria Spitzkat.

„Im Sinne eines vielfältigen und für alle Bewohner attraktiven Bad Belzigs hoffen wir nun auf rege Beteiligung seitens der Jugend und auf ernsthaftes Engagement von Politik und Stadtverwaltung“, sagt Olaf Görisch. Im jüngsten Sozialausschuss der Stadt sei das Vorhaben zumindest positiv aufgefasst worden.

