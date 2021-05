Im Gutspark Dahlen entwickelt sich fast alles prächtig

Gräben

Der späte Frost im April hat seine Spuren hinterlassen. Die Birnen im Garten des Gutsparkes Dahlen sind ihm leider zum Opfer gefallen. „Da ist in diesem Jahr keine Ernte zu erwarten“, bestätigt Johann Reich. Ansonsten aber treiben nicht nur zur Freude des Vorsitzenden des Parkfördervereins die alten Bäume auf der Streuobstwiese gerade herrliche Blüten.

Auch die 30 noch jungen Bäume entwickeln sich gut und zeigen schon etwas Grün. Sie wurden im vergangenen Jahr erst gepflanzt. Nun wachsen und gedeihen sie im Wechsel von Regen und Sonnenschein. Neben zahlreichen historischen Apfelsorten wie Kaiser Wilhelm oder Gravensteiner bilden auch Kirschen, Walnuss und Zwetschgen ein Versprechen. Die Berwässerung wird in Absprache mit dem Hausmeister der Senioreneinrichtungen auf dem Gelände organisiert, berichtet Johann Reich. Zwei- bis dreimal im Jahresverlauf wird die Wiese auch gemäht werden müssen.

Wertvolles Biotop entsteht wieder

Im vergangenen Herbst hatte die Verwaltung des Naturparkes „Hoher Fläming“ nicht weniger als 400 Gehölze im Gesamtwert von 10.000 Euro bei einer Baumschule in Oschatz geordert. Sie wurden an zahlreiche Enthusiasten verteilt, die ein solch wertvolles Biotop neu anlegen oder ihren Bestand ergänzen wollten. „Nun konnten bei uns die Lücken geschlossen werden“, freut sich Johann Reich.

30 neue Bäume – hauptsächlich alte Apfelsorten – konnten im Herbst gepflanzt werden- Quelle: Rene Gaffron

Dass die Pflege nachhaltig stattfindet, haben sich die Mitarbeiter vertraglich zusichern lassen und sind auch mit den Empfängern weiter in Kontakt. „Gleichwohl es weitere Interessenten gibt, ist eine solche Investition in diesem Jahr nicht geplant“. berichtet Anke Braune auf MAZ-Anfrage. „Aber zumindest Lehrgänge für den perfekten Obstbaumschnitt sind in Vorbereitung“, so die Naturpark-Mitarbeiterin.

Versorgung aus dem Garten

Alles was im Garten des Gutsparkes wächst, wird verarbeitet. „In früheren Zeiten – nach dem Krieg und zu DDR-Zeiten – war das für die Versorgung unerlässlich. Aber Obst und Gemüse aus eigener Ernte wird auch jetzt noch gern verzehrt“, weiß Johann Reich.

Die Gärtnerei am Rande des Gutsparkes Dahlen. Quelle: Rene Gaffron

Berufliche und private Verbindungen sind der Grund, dass sich der Forstwirt aus Görzke nach wie vor mindestens wöchentlich mit Rat und Tat vor allem für den Park engagiert. Gerade wird eine Blühwiese angelegt, die im Sommer nicht nur farbliche Vielfalt bieten soll. Zwar gehört das 7-Hektar- Areal zum „Betriebsgelände” des Arbeiter-Samariter-Bundes, der auf dem ehemaligen Adelssitz derer von Schierstedts ein Altenpflegeheim betreibt. Der Park aber steht jedem offen.

Dass die Streuobstwiese am Rande künftig auch für die Bewohner und Besucher im Rollstuhl erreichbar wird, ist dem 73-jährigen noch ein Anliegen.

Von René Gaffron