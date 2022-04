Die Sehnsucht nach Geselligkeit am Osterfeuer ist groß. Aus vielen Orten im Hohen Fläming liegen Anmeldungen vor. Doch könnte die hohe Waldbrand-Warnstufe hier und da noch zum Problem werden.

Osterfeuer locken jetzt wieder in vielen Orten des Hohen Flämings. In Borkheide (re.) wird es erst am Sonntagabend entzündet. Quelle: dpa/M. Gambarini; FFW Borkheide