Im Maerker gemeldet: Putz bröckelt am Rathaus Bad Belzig

Bad Belzig

Ende gut – alles gut? Nicht ganz. Aber auf jeden Fall war Bill Nickl erstaunt, wie schnell Hinweise via das Bürgerportal Maerker in Bad Belzig bearbeitet werden. Auf einer seiner ausgedehnten Wandertouren war ihm die Bushaltestelle an der Reha-Klinik „Hoher Fläming“ ins Auge gefallen.

„Die Wartehalle war wirklich versifft. Ausgerechnet dort, wo die Kurgäste ein- und aussteigen, macht das natürlich einen schlechten Eindruck“, weiß der im Zegg (Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung) lebende Stadtführer. Nur wenige Tage später und noch bevor er wieder auf der Online-Plattform nachschauen konnte, ob sein Anliegen dort zur Kenntnis genommen worden ist, führt ihn der Weg nochmals an Ort und Stelle. Die Scheiben sind geputzt.

123 Meldungen seit Januar

Zehn Jahre nach der Einführung kommunizieren Bürger und Verwaltung jedenfalls wie selbstverständlich auf der Plattform. 2010 und 2011 wurde jeweils nur eine Anzeige gemeldet und bearbeitet. 2018 waren es schon 131, 2019 dann 207 und im vergangenen Jahr 338. Mit Abstand am meisten wurden Schäden an Straßen und Wegen genannt (138). Es folgen Hinweise auf illegale Mülldeponien (63), defekte Beleuchtungen (51) und Vandalismus-Schäden (46).

Seit Januar wurden schon 123 weitere Misstände benannt. Saisonbedingt war eine Reihe von Beschwerden über nicht erledigten Winterdienst dabei. Es gibt darüber hinaus auch noch Hinweise auf Zu- oder per Anruf, kaum noch per Brief. Das steigende Pensum wird zur Herausforderung, wie das Rathaus einräumt.

Personal ist begrenzt

„Das Maerkerportal wird von der Verwaltung sehr geschätzt. Deshalb danken wir den Bürgern für ihr Engagement“, sagt Robert Wildgrube. Der Vizebürgermeister verweist freilich darauf, dass die Manpower begrenzt sei und die Kollegen – hauptsächlich Bauhof und Ordnungsamt – könnten nicht an jedem Ort gleichzeitig schnell sein. „Aber es bleibt eine gute Unterstützung.“

Beim Ortstermin in Klein Glien hat der Bauamtsleiter indes die Laternen gleich selbst notiert, von denen die Anwohner berichten, dass sie schon wochenlang dunkel bleiben.

Auch beim Maerker gemeldet: bröckelnder Putz am Sockel neben der Rathaustür Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Gelistet werden ausschließlich infrastrukturellen Missstände wie zum Beispiel ein gefährliches Schlagloch oder morsches Holz an Brücken, aber auch der bröckelnde Putz am Rathaus. Er kann dank des gerade erfolgten Etatbeschlusses demnächst repariert werden, wird sogar zusätzlich zur gelben Ampel, die in Arbeit bedeutet, informiert.

Datenschutz wird beachtet

Maerker ist indes kein Portal zur öffentlichen Anzeigenerstattung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Hinweise, die solche Sachverhalte betreffen, werden zwar weitergeleitet, aber nicht veröffentlicht. Mithin wird Wert auf die Einhaltung von Datenschutz und Netiquette gelegt – auch in den Ämtern Brück und Niemegk sowie in der Stadt Treuenbrietzen, wo sich die interaktive Offerte ebenfalls bewährt.

Einen Vorschlag unterbreitet Bill Nickl: „Ich würde ein Kommentarfeld noch begrüßen. Dann hätte ich meinen Dank zum Ausdruck gebracht.“

Von René Gaffron