Bad Belzig

In die Tarifauseinandersetzung an der Oberlin-Reha-Klinik „Hoher Fläming“ in Bad Belzig lässt eine Annäherung auf sich warten. Deshalb wächst nach einem Dreivierteljahr ohne zählbaren Verhandlungsfortschritt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Arbeitsniederlegungen kommt. Darüber hat Torsten Schulz, Verhandlungsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, jetzt informiert.

„Die Arbeitgeberseite hat ein Angebot unterbreitet, das keines ist“, berichtet der Gewerkschafter von der jüngsten Zusammenkunft in dieser Woche. Konkret ist die Geschäftsführung im Moment zu einer Einmalzahlung von 500 Euro sowie zur Steigerung der Löhne und Gehälter ab 1. Januar 2022 von 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten und eine Einmalzahlung von 500 Euro bereit. Wobei es sich dem Vernehmen nach jeweils um jährliche Anpassungen von ein bis zwei Prozent handeln soll.

Lohnniveau schon mit Rückstand

Mehr sei in der wirtschaftlich angespannten Situation nicht möglich, erklärt Marcel Peters. Der geschäftsführende Prokurist weist die Einschätzung der Gewerkschaft zurück. Schon jetzt, so beklagt sie, liege die Bezahlung der 180 Beschäftigten 20 bis 25 Prozent hinter dem Niveau vergleichbarer Häuser in der Mark zurück. Nach Einschätzung des Chefs ist sie eher im Mittelfeld aufgestellt.

Marcel Peters, kaufmännischer Leiter der Oberlin-Reha-Klinik "Hoher Fläming" Bad Belzig im Oberlinhaus Quelle: René Gaffron

Das Reha-Klinikum „Hoher Fläming“ in der Oberlinhaus gGmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Oberlinhauses Potsdam. Dieses betreibt selbst 15 Gesellschaften an 26 Standorten mit insgesamt 2000 Beschäftigten. Gerade vor dem Hintergrund sieht Torsten Schulz das Mutterhaus in der Pflicht, sich im Besonderen für Therapeuten und Pfleger einzusetzen und deren Einsatz während der Zeit der Covid-19-Pandemie zu würdigen.

Weniger Patienten im Haus

Im zugespitzten Wettbewerb der Gesundheitsbranche um die Fachkräfte sieht er keine tragfähige Perspektive. Gerade weil sich laut Torsten Schulz mehr oder weniger bald Regelbetrieb abzeichnet.

„Obwohl sich die allgemeine Pandemielage entspannt hat, herrschen Unsicherheiten bei den Patienten“, entgegnet Marcel Peters. Es würden daher weniger orthopädische Operationen in den einweisenden Kliniken durchgeführt, was für die Rehaklinik ein spürbares Ausbleiben von Patienten zur Folge habe.

Eine Vollauslastung bestehe laut Marcel Peters nicht, sie sei schon allein angesichts der Einschränkungen durch das Hygienekonzept nicht absehbar. „Also wird das Unternehmen keine wirtschaftlich gefährdende Bedrohung riskieren“, lautet das Resümee.

Verdi will nur kurze Laufzeit

Gerade weil es die Mitarbeiter sind, die diese Herausforderungen meistern, fordert die Arbeitnehmervertretung nicht nur eine 800 Euro umfassende Corona-Prämie, sondern auch eine Erhöhung des Lohn- und Gehaltsniveaus rückwirkend zum 1. Juli um fünf Prozent bei lediglich einem Jahr Vertragslaufzeit. „Das sind gerade noch 30 Prozent der ursprünglichen Forderung“, so Torsten Schulz.

Torsten Schulz ist Vertreter von Verdi Brandenburg und stellt Streik in Aussicht. Quelle: Rüdiger Böhme

Deshalb sind die Kollegen nun bereit, für mehr Geld in den Ausstand zu gehen. Mit seinen Mitstreitern wird Torsten Schulz beraten, ob womöglich Streiks oder Warnstreiks organisiert werden. „Die soll Auseinandersetzung soll eigentlich nicht auf dem Rücken der Patienten stattfinden. Aber es geht letztlich auch um deren Interessen“, hofft Verdi auf Verständnis.

Nötigenfalls müsste ein bestehender Notfallplan greifen, so Marcel Peters. Auch der könnte noch Anlass für Streit geben. „Das letzte Papier, das zur Diskussion stand, hätte fast die Beibehaltung des Vollbetriebs bedeutet“, so Torsten Schulz.

Von René Gaffron