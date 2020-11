Imkerei in der Corona-Zeit: süßes Hobby stillt das Fernweh

Jeserigerhütten

Still ist es und herrlich herbstlich, dort wo die Bienen von Christopher O’Neill überwintern werden. Gesummt wird hier nur noch drinnen, im warmen Bienenhaus. Der Hobby-Imker sieht einmal wöchentlich nach dem Rechten. Sein neue Freizeitbeschäftigung hat er auch den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu verdanken.

Im Normalfall wäre der 57-Jährige, der beruflich in der IT-Branche zuhause ist, in ganz Europa auf Achse. Wie aus der Idee, weniger Industriezucker zu sich zu nehmen, die Liebe zur Imkerei wurde, erzählt er bei einer Stippvisite bei seinen fleißigen Bienchen.

Ein bisschen Sorgen macht er sich um eines der zahlenmäßig schwächeren seiner insgesamt fünf Bienenvölker, ist aber zuversichtlich, dass es sich durch die kalte Jahreszeit kämpfen wird. Beim Blick in die Bienenbehausungen, die so genannten Beuten, lassen sich eng aneinander gedrängte Bienen beobachten, die sich fast wie in Zeitlupe bewegen. „Das ist wegen der Kälte“, sagt O’Neill, der als Neu-Imker ständig dazu lernt und wissbegierig bei den Profis nachhakt.

Selbstgemachter Honig statt Zucker

Ein bisschen wie in Zeitlupe fühlt sich auch das Homeoffice an. Seit März hat der Bad Belziger, der ursprünglich aus der westafrikanischen Republik Sierra Leone stammt, reisetechnisch eine Zwangspause eingelegt und auch der Gemütlichkeit geschuldet ein paar Kilos zugelegt. „Ich muss abnehmen“, so sein Gedanke.

Der erste Schritt: Den Zucker im Kaffee durch Honig ersetzen. Doch warum im Supermarkt kaufen, wenn man ihn auch selbst machen kann. Und dann stand im Frühjahr das erste Volk leihweise in seinem Garten.

Christopher O'Neill wollte Industriezucker einsparen und ist bei der Imkerei gelandet. Quelle: Natalie Preißler

„Etwa eine Stunde am Tag war ich draußen und habe beobachtet, wie sie raus und rein fliegen. Das war spannend“, sagt O’Neill über seine Homeoffice-Pausen. Das Volk wurde gekauft und über die Zeit kamen vier weitere hinzu.

Ende April wurde der erste Honig mithilfe eines Experten geschleudert. Frühlingstracht, Sommerblüten- und Rapshonig konnte er so im Corona-Sommer 2020 gewinnen. Und lässt auch seine Bekannt- und Verwandtschaft im In- und Ausland geschmacklich daran teilhaben. Regelmäßig verschickt er zum Beispiel in die USA.

Fernweh ? Nein!

Seit über 20 Jahren lebt der gebürtige Westafrikaner nun in Bad Belzig. Seine Lebensgefährtin hingegen im fernen Atlanta in den Vereinigten Staaten. Zur Weihnachtszeit werden sie sich hoffentlich wieder sehen können, bis dahin müssen tägliche Anrufe per Whats-App und Facetime reichen. Sie erlebt die Corona-Pandemie als Mitarbeiterin auf einer Intensivstation hautnah. O’Neills Sohn arbeitet in einer Potsdamer Klinik.

So haben fast alle Familienmitglieder die Pandemie vor Augen und sind persönlich beruflich davon betroffen. Zum Glück nicht finanziell. Bisher machten es die Auftraggeber es dem Solo-Selbstständigen möglich, aus dem Homeoffice zu liefern. So das er sogar die Möglichkeit hatte, anderen auszuhelfen, die es während des Lockdown nicht so üppig hatten.

So sieht Christopher O'Neills Honig verpackt und etikettiert aus. Quelle: privat

Neben dem Schleudern von Bienenhonig hat auch die berufliche Entschleunigung etwas mit dem zweifachen Familienvater gemacht. Fernweh hat er nicht. „In meinem Alter kann man es ruhig etwas langsamer angehen lassen“, findet er. Und es sei auch viel bequemer, nicht mehr in ganz Europa, sondern nur noch deutschlandweit unterwegs zu sein. Dann ist er auch nicht wochenlang unterwegs und kann sich um seine neuen „Haustiere“ regelmäßig kümmern.

Bienen können Kälte vertragen

Seit Oktober nun, sind die Bienen in ihren Behausungen. Die Ausflugsluken sind auf ein Minimum geschmälert und drinnen halten sich die Bienen mit ihrer Fähigkeit, selbst Wärme zu produzieren, gegenseitig warm. So können sie theoretisch auch zweistellige Minusgrade überstehen.

Ihr eigener Honig dient ihnen als Nahrungsquelle. Ein eigener kleiner Vorrat steht bei O’Neill zuhause, um auch in den Wintermonaten nicht in die Verlegenheit zu kommen, den inzwischen aus der Küche verbannten Industriezucker einzukaufen.

So wird der Honig schön cremig

Rein optisch wirkt O’Neill in seinem „Brummer-Anzug“, wie er sein Imker-Outfit liebevoll nennt, schon sehr professionell. Fürs Frühjahr 2021 hat er bereits fünf weitere Völker bestellt. Und auch, wie der Honig besonders cremig wird, hat der Bad Belziger nach einigen Fehlschlägen raus. „Rühren, rühren, rühren“, damit der Honig nicht kristallisiert und für ein gutes Gefühl auf der Zunge sorgt.

Von Natalie Preißler