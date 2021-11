Immer mehr Corona-Fälle: Schulen im Hohen Fläming fühlen sich von Politik und Gesundheitsamt alleingelassen

Hoher Fläming

Die allgemein rasant steigende Zahl von Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, macht auch in den Schulen im Hohen Fläming immer mehr Probleme. Die Schulträger sowie die Leiterinnen und Leiter der Bildungsstätten sehen sich aktuell jedoch vielfach alleingelassen vom zuständigen Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmarks.

So gibt es Kritik unter anderem aus Treuenbrietzen. „Wir mussten in dieser Woche mehrere positive Corona-Fälle an beiden Schulen registrieren. Das Gesundheitsamt des Landkreises ist scheinbar aber nicht mehr in der Lage, das Geschehen schnell zu kontrollieren“, erklärt Peter Lipka, der Schulmanager der Stadt.

Acht Klassen in Quarantäne geschickt

Dabei gebe es aktuell nach entsprechenden Testergebnissen acht Coronafälle aus vier Klassen der Grundschule „Albert Schweitzer“ sowie vier bekannte Fälle aus vier Klassen der Gesamtschule.

Kostenlos Corona-Tests stehen bereit für die Schulen in Treuenbrietzen. Schulmanager Peter Lipka bittet Eltern, sie dreimal wöchentlich zu nutzen. Quelle: privat

Doch auch zwei Tage nach Bekanntwerden habe es zunächst keine klärenden Informationen gegeben. „Da den Schulleitungen seitens des Staatlichen Schulamtes die Aussprache der Quarantäne verboten wurde, wurden alle verbleibenden Schüler der betroffenen Klassen weiterhin beschult“, so Lipka.

Schule hat betroffene Klassen separiert

Von der Schule her sind die betroffenen Klassen aber separiert worden, wurden nur noch von einer festen Lehrkraft unterrichtet und hatten gesonderte Pausenzeiten. „Ab Montag bekommen die Schule das Modell aber nicht mehr hin, weil ohnehin schon – unabhängig von Corona – viele Lehrkräfte fehlen durch Krankheit“, erklärt Peter Lipka am Freitag.

Da ist dann auch das Gesundheitsamt aktiv geworden. „Jeweils vier Klassen der Grundschule mit rund 85 Personen sowie der Gesamtschule mit 110 Betroffenen sind in Quarantäne geschickt worden“, teilt Peter Lipka am Nachmittag mit. Der Schulmanager fordert Schritte der Landes- und Bundespolitik, um die Überlastung in den Gesundheitsämtern zu beheben.

Gesundheitsamt überlastet

Denn dort ist die Situation fatal. Das Amt ist mehr als ausgelastet. Die Gesundheitsaufseher und Aufseherinnen sind die einzigen, die vor Ort tätig werden und offiziell verfügen können wer in Quarantäne muss. Vorige Woche waren zwei von fünf im Einsatz. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert berichtet gegenüber der MAZ von einem ungewöhnlich hohen Krankenstand. Die wenigen Beschäftigten, die noch im Dienst seien, kommen schlicht mit der Arbeit nicht mehr nach.

Soldaten der Bundeswehr unterstützen jetzt auch wieder das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmarks (Symbolbild). Quelle: dpa/Marijan Murat

Die Stadt Treuenbrietzen als Schulträger appelliert unterdessen via Internet an alle Eltern, den Gesundheitszustand ihrer Kinder genau zu beobachten. Sie sollten „die Möglichkeit des kostenlosen Testens nunmehr dreimal wöchentlich unbedingt wahrnehmen“. Kinder sollten bei Auftreten von Symptomen nicht in die Schule oder die Kita geschickt werden.

Auf Mitarbeit der Eltern angewiesen

Auf die Mitarbeit und das Verantwortungsbewusstsein der Eltern baut auch die Grundschule „Robert Koch“ in Niemegk. „Schon in den vergangenen Wochen mussten wir mal die eine, mal die andere Klasse oder Lerngruppe nach Hause schicken nach Verdachtsfällen, die dann jeweils über PCR-Tests abzuklären waren“, erklärt Schulleiter Nobert Glowe am Freitag gegenüber der MAZ.

An der Grundschule Niemegk setzt Direktor Norbert Glowe, hier mit Lehrerin Sandra Schulz, auf die Kooperation mit den Eltern zur Corona-Eindämmung. Quelle: Archivfoto Thomas Wachs

Angekündigte Rückmeldungen vom Gesundheitsamt habe es aber nie gegeben. Aktuell seien in Niemegk Mädchen und Jungen aus zwei Klassen zur Vorsicht nach Hause geschickt worden für zunächst immer einen Tag. Die Kommunikation laufe via Internet und Chat-Gruppen gut zwischen Schule und Elternhäusern. „Oft können wir so noch am Sonntagabend reagieren, wenn klar ist, wie es montags weitergehen kann“, sagt der Niemegker Schulchef.

Gute Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt habe indes die Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig. „Zumindest war das bisher so in den zurückliegenden Monaten“, erzählt Schulleiter Alexander Ulbrich. Aktuell sei seine Schule nicht betroffen von Corona-Infektionen. „Aber das kann derzeit ja ganz schnell wieder anders sein“, sagt der Leiter.

Alexander Ulbrich ist Leiter der Krause-Teschetschog-Oberschule Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Er und sein Team halfen bei Corona-Fällen und kürzlich auch bei einer ansteckenden Meningitis-Erkrankung eines Schülers beim Ausfüllen von Kontaktlisten. „Danach lief dann alles über das Gesundheitsamt“, berichtet Alexander Ulbrich.

Test-Modelle anderer Bundesländern erhofft

Um Corona-Fälle an Schulen besser eindämmen zu können, würde er sich Modelle wie in anderen Bundesländern wünschen, wo die vorgeschriebenem Corona-Schnelltests nicht zu Hause sondern unter Aufsicht stattfinden. „Wir müssen uns da immer auf die Eltern verlassen, die das sicher meist verantwortungsvoll machen“, so Ulbrich. Doch gebe es „sicher auch welche, die das Testen nicht so ernst nehmen“, sagt der Bad Belziger Schulleiter.

Die Lage im Gesundheitsamt bleibt weiter angespannt. Doch es gibt etwas Unterstützung. Früher als zunächst geplant, sind am Donnerstag 16 Bundeswehrsoldaten eingetroffen, die bei der Befund- und Kontakterfassung unterstützen sollen. Sie kommen an den Standorten in Bad Belzig und Teltow zum Einsatz an der Corona-Front.

Von Thomas Wachs