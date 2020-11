Immer mehr Corona-Fälle in Reha-Klinik Bad Belzig 

Bad Belzig

Die Zahl der Corona-Infektionsfälle in der Oberlin Rehabilitations-Klinik Bad Belzig ist deutlich angestiegen. 69 Personen sind betroffen. Seit Freitag der vergangenen Woche sind nunmehr insgesamt 53 Rehabilitanden und 16 Mitarbeitende positiv getestet worden. Das bestätigt Andrea Benke, die Sprecherin des Oberlinhauses mit Hauptsitz in Potsdam, am Freitag auf Nachfrage.

Klinik arbeitet weiter

Sie weist Gerüchte zurück, wonach die gesamte Reha-Klinik geräumt worden sein soll. „Das ist nicht so“, sagt Benke. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark bleibe die Oberlin Reha-Klinik weiter in Betrieb. „Eine Schließung ist nicht geplant“, so Benke. Die Klinik erfülle laut Gesundheitsamt alle erforderlichen Schutzmaßnahmen, so dass eine Schließung nicht angezeigt sei.

Aufnahmestopp verlängert

Allerdings wurde der schon vorige Woche nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle bei zunächst 23 Patientinnen und Patienten sowie sechs Mitarbeitenden verhängte Aufnahmestopp zunächst bis zum 10. Dezember verlängert.

Alle Personen mit positivem Testergebnis haben die Reha-Klinik verlassen. Sie werden in häuslicher Quarantäne vom jeweiligen Gesundheitsamt an ihren Heimatorten weiter betreut.

Patienten haben die Wahl

„Negativ getestete Rehabilitanden können sich auf eigenen Wunsch entlassen oder führen ihre Therapie fort“, erklärt die Klinik-Sprecherin. Dies obliege der Entscheidung der Patienten. „Es gibt aber auch freiwillige Abreisen von nicht positiv getesteten Rehabilitanden“, so Benke. So beenden beispielsweise Männer und Frauen, die nur noch wenige Tage in der Reha-Klinik gewesen wären, ihre Rehabilitation etwas frühzeitiger.

80 Patienten noch im Haus

Stationär verblieben seien aktuell rund 80 Personen in der Bad Belziger Oberlin-Klinik. Sie verfügt über 243 Betten und hat rund 180 Beschäftigte. Alle ambulanten Therapien jedoch sind seit einer Woche bis auf Weiteres abgesagt. Es gilt ein Besuchsverbot. Stationäre Behandlungen werden normal angeboten unter Maßgabe der verschärften Corona-Hygieneregeln.

In der Reha-Klinik Bad Belzig wurden Patienten und Personal schon vor dem aktuellen Corona-Massenausbruch regelmäßig auf Covid-19 getestet. Hier nimmt Schwester Kathleen Wernicke einen Abstrich bei Verwaltungsmitarbeiterin Julia Rosenthal. Quelle: René Gaffron

Die Klinik verfolge weiterhin besondere und strenge Schutzmaßnahmen. „Es finden zweimal wöchentlich PCR-Tests aller Mitarbeitenden und Rehabilitanden statt“, erklärt Sprecherin Andrea Benke. Antigen-Tests werden nach Bedarf und auf Wunsch durchgeführt.

Die Mitarbeitenden und Rehabilitanden seien umfangreich über die derzeitige Corona-Situation an der Bad Belziger Klinik informiert worden.

Von Thomas Wachs