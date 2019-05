Treuenbrietzen

Axel Fröbe hat die Nase voll. Der Inhaber einer Landschaftsbaufirma aus dem Treuenbrietzener Ortsteil Rietz fühlt sich machtlos Kriminellen gegenüber. Zum zweiten Mal in wenigen Wochen haben sie jetzt schon wieder zugeschlagen.

Einbrecher erbeuteten in der Nacht zum Feiertag erneut mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte aus einer Fahrzeughalle an der Belziger Straße in Treuenbrietzen. Diese hat Fröbe seit kurzem angemietet mit seinem Sohn, der eine Zimmerei betreibt. Nun stehen die beiden Handwerker ohne wichtige Hilfsmittel da.

Längst nicht alles ist versichert. Fröbe schätzt den Schaden aus den beiden Einbrüchen auf „insgesamt gut 20.000 Euro“.

Dicke Belohnung ausgesetzt

Weil der Unternehmer wenig Hoffnung in die Ermittlungserfolge der Polizei setzt, hat er eine Belohnung ausgesetzt. 1000 Euro lobt er aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen und die den Handwerkern ihre Werkzeuge zurückbringen.

Hatten die Diebe beim ersten Mal nur ein kleines Schweißgerät aus der Halle geholt, nahmen sie jetzt auch noch das große schwere Gerät mit. „Dazu sind mehrere Leute nötig, die fit und stark sind, um das wegzutragen“, sagt Fröbe. Die Täter griffen von der Rückseite des Betriebsgeländes an.

Bei Axel Fröbe in Treuenbrietzen kamen die Diebe durch einen Zaun und schleppten schweres Diebesgut über eine Böschung davon. Quelle: Thomas Wachs

Sie durchtrennten einen Drahtzaun und hebelten eine Tür zur Werkstatthalle auf. Zurück ging es samt der schweren Beute zu Fuß eine sandige Böschung hinauf und über unwegsames Gelände durch Gestrüpp gut 200 Meter weit zu einem Feldweg. Dort wartete wohl ein Fahrzeug.

Beute in der Bäckerei gemacht

Die Täter stiegen auch im Nachbargrundstück ein. Sie öffneten gewaltsam eine Kette am Zufahrtstor. Doch misslang es, die Tür zu einem Gebäude zu öffnen, teilte die Polizei mit. Sie registriert in den vergangenen Wochen eine Häufung von Einbrüchen in Werkstätten verstärkt im Raum Treuenbrietzen und Bad Belzig.

So auch in Görzke, wo Einbrecher voriges Wochenende in Wohnräume im Obergeschoss einer Bäckerei vordrangen. Sie durchwühlten Schränke und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt auch zu einem Einbruch vom Wochenende bei einer Firma in Borkheide. An der Eingangstür gab es Einbruchsspuren. Ins Bürogebäude gelangten die Diebe schließlich über eine Seitentür zum Obergeschoss. Sie brachen dort zwei Einliegerwohnungen auf und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Aufruf an die Nachbarschaft

Der Rietzer Unternehmer Axel Fröbe vermutet hinter der Einbruchsserie „eher eine Bande aus der Region mit Ortskenntnissen“, als durchreisende Diebe. „Ich glaube nicht, dass sie mit dem Diebesgut immer gleich weite Wege fahren“, sagt Fröbe. Er ruft daher die Bevölkerung zur Wachsamkeit in ihrer Nachbarschaft auf. „Es sollte doch auffallen, wenn irgendwo immer wieder große Geräte ausgeladen werden oder jemand für den Verkauf des Diebesgutes häufig Pakete zur Post schafft“, sagt der Rietzer.

Auch die Polizei nehme die Häufung der Einbrüche in Firmen der Fläming-Region ernst. Die Nähe zu Autobahnen und Bundesstraßen biete den Kriminellen schnelle Fluchtwege, erklärt Daniel Keip, ein Sprecher der Polizeidirektion West auf Anfrage der MAZ. Kriminalisten hätten bereits Schritte veranlasst, um Einbrüchen in Gewerbebetriebe wirksam zu begegnen. Details wollen die Ermittler nicht nennen.

Zahl der Einbrüche steigt

In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Zahl der angezeigten Einbruchsdiebstähle aus Gewerbebetrieben im Bereich der Polizeiwache Bad Belzig leicht erhöht von 15 in 2017 auf 17 in 2018. Davon wurden voriges Jahr 17,6 Prozent aufgeklärt und vier Tatverdächtige ermittelt. Für dieses Jahr zeichne sich im ersten Quartal abermals ein Anstieg der Delikte ab.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gab es 2018 insgesamt 311 Diebstähle aus Gewerbetrieben. Davon wurden 21,5 Prozent aufgeklärt und 31 Verdächtige ermittelt, teilt Daniel Keip mit. In einem Einsatzgebiet von 2.500 Quadratkilometern der Polizeiinspektion Brandenburg könne Kriminalitat aber nicht allein durch Polizeipräsenz verhindert werden, so der Sprecher.

Prävention kann abschrecken

Er rät Geschäftsleuten, zur Vorbeugung von Einbrüchen die Beratung von Experten der Polizei zu nutzen. Sie werde in Kooperation mit der Industrie und Handwerkskammer sowie der Handelskammer auch vor Ort angeboten. „Das Angebot könnte aber noch intensiver genutzt werden, als bisher“, so Keip.

Sinnvoll sei zudem eine Kennzeichnung von Maschinen und Werkzeugen durch Gravuren oder künstliche DNA-Spuren. Das verhindere zwar selten Diebstähle, erleichtere aber die Aufklärung und Zuordnung von Diebesbeute.

Zusätzliche Sicherung geplant

Solche Schritte und die zusätzliche Sicherungen seiner Räume plant nun auch Axel Fröbe. „Man kann seine Maschinen schließlich nicht mit ins Bett nehmen“, sagt der Unternehmer.

Er ist für Hinweise zu erreichen unter 0171-6725336.

Interessierte Firmen können sich per Email an den Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Brandenburg wenden unter Praevention.PIBRB@polizei.brandenburg.de.

Von Thomas Wachs