Immer mehr Flüchtlinge in Potsdam-Mittelmark: Kreis erwägt Einrichtung von Notunterkünften 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark muss in diesem Jahr deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen, als ursprünglich geplant. Bis zum Jahresende soll die Sozialverwaltung nach bisherigem Stand insgesamt 636 Menschen unterbringen. Das sagte der zuständige Fachbereichsleiter Bernd Schade. Ursprünglich geplant waren demnach 408.

„Es ist eine bedauerliche neue Entwicklung“, erklärte Schade am Donnerstagabend in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Kreistages in Bad Belzig. „Wir haben im Augenblick einen deutlichen Zustrom von Migranten über Weißrussland und Polen nach Deutschland“, berichtete er. Das sei jetzt auch in Potsdam-Mittelmark zu spüren.

Eine zweite Ursache für die gewachsene Zahl von Asylsuchenden ist die Zuwanderung von Geflüchteten aus Griechenland. Die Binnenmigration in der Europäischen Union habe deutlich zugenommen, so der Fachbereichsleiter. „Eigentlich sieht das Dublin-Abkommen nicht vor, dass die Flüchtlinge innerhalb der EU selbstständig umsiedeln“, erklärte Schade. Doch es gebe mittlerweile Gerichtsurteile, die das zuließen.

Bernd Schade ist Fachbereichsleiter in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Thomas Wachs

Die gewachsene Zahl von Flüchtlingen stellt den Kreis nach Aussagen von Fachbereichsleiter Schade vor eine erhebliche Herausforderung. Weil die prognostizierten Zahlen deutlich zugelegt hätten, gebe es jetzt ein gravierendes Kapazitätsproblem.

Landkreis Potsdam-Mittelmark plant Notunterkunft für Geflüchtete

„Wir werden eine Notunterkunft einrichten müssen“, erklärte Schade im Sozialausschuss. „Wenn der Zustrom weiter in dieser Größenordnung anhält, wird das Land auf die Kreise zwangsverteilen“, prophezeite er. Deshalb werde seine Verwaltung jetzt einen Pan B für das Einrichten von Notunterkünften erarbeiten.

Im Januar dieses Jahres hatte das Land dem Kreis laut Schade genau 408 Geflüchtete für 2021 avisiert. Es habe dann im Sommer eine Nachmeldung gegeben, wonach der Kreis 440 Menschen aufzunehmen habe. Dann sei die Zahl auf 472 erhöht worden, berichtete Bernd Schade.

Mit dem Überhang aus dem vorigen Jahr sei Potsdam-Mittelmark bisher zu einer Aufnahme von 636 Menschen verpflichtet, erklärte er. „Das bedeutet einen Anstieg von 45 Prozent seit Jahresbeginn.“ Auch im kommenden Jahr werde die Zahl der Flüchtlinge vermutlich weiter zunehmen, sagte Schade.

Potsdam-Mittelmark muss 8,6 Prozent der Geflüchteten in Brandenburg aufnehmen

Über die Belarus-Route kommen derzeit täglich neue Flüchtlinge in der Zentralen Erstaufnahme für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt (Märkisch-Oderland) an. Knapp 2400 unerlaubte Einreisen nach Brandenburg hat die Bundespolizei für diesen Monat bisher registriert.

Die Ankommenden mussten wegen Platzmangels sogar in Zelten untergebracht werden. Ab November ist eine neue Registrierungsstelle geplant.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark muss nach Angaben von Bernd Schade genau 8,6 Prozent der im Land Brandenburg ankommenden Geflüchteten aufnehmen.

Derzeit leben rund 2000 Flüchtlinge im Kreis. Ein Viertel von ihnen ist dezentral in Wohnungen untergebracht. Das sieht auch ein Beschluss des Kreistages so vor. Demnach sind Wohnungen die angestrebte Unterbringungsart.

